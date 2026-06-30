NVIDIA Rakibi Etched 5 Milyar Dolarlık Şirkete Dönüştü

·42·Teknoloji
NVIDIA Rakibi Etched 5 Milyar Dolarlık Şirkete Dönüştü

Yapay zeka çipleri pazarında NVIDIA hegemonyasına karşı savaşan Etched girişimi, yeni başarılarını raporladı. Şirket, TSMC tarafından üretilen ilk çiplerin başarıyla test edildiğini ve halihazırda 1 milyar dolarlık bir sipariş portföyü oluşturduğunu duyurdu. Bu gösterge, genç şirketin teknolojik potansiyelinin yatırımcılar ve büyük müşteriler tarafından yüksek değer gördüğünün kanıtıdır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Etched, ürünlerini “frontier inference clusters” olarak adlandırıyor. Bunlar sadece çipler değil, özel sunucu rafları ve yazılımı içeren bütünleşik sistemlerdir. Şirket, bu sistemler yardımıyla yapay zeka modellerinin yanıt verme sürecini (inference), rakiplerine kıyasla daha hızlı, daha ucuz ve enerji açısından daha verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Şu anda bu sistemler ilk müşteriler tarafından test ediliyor.

Inference sürecinde devrimsel yaklaşım

Yapay zeka alanında “inference”, kullanıcının bir istek gönderdikten sonra modelin yanıt oluşturma sürecidir. Şu anda bu süreç, yapay zeka şirketleri için en büyük maliyet ve teknik engel olmaya devam etmektedir. Etched'in tam olarak bu sorunu çözmeye odaklanması, pazarda büyük bir ilgi uyandırdı. Girişimin kurucuları Gavin Uberti ve Robert Vachen, bu projeyi başlatmak için Harvard Üniversitesi'ni bıraktılar.

Şirket, Aralık ayında açıklanmayan 500 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamladı ve piyasa değeri 5 milyar dolara ulaştı. Bugüne kadar çekilen toplam fon miktarı ise 800 milyon doları buluyor. Bu, NVIDIA gibi devlerin hüküm sürdüğü bir pazarda yeni oyuncular için çok büyük bir finansal güven işaretidir.

Ünlü yatırımcılar ve pazar konjonktürü

Etched'in yatırımcı listesi de dikkat çekicidir. Bunlar arasında yapay zeka dünyasının "duayenleri" olan Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton ve Fei-Fei Li'nin yanı sıra milyarderler Stanley Druckenmiller ve Peter Thiel bulunuyor. İlginç olan şu ki, 2023 yılında şirket yatırımcı çekmekte zorlanmış ve hatta iflasın eşiğine gelmişti. O dönemde yatırımcılar, özel çiplerden ziyade genel amaçlı grafik işlemcilere (GPU) daha fazla güveniyorlardı.

Şu an durum tamamen değişti. TechCrunch verilerine göre, yapay zeka çipleri üreten diğer şirketler de büyük ilgi odağında. Örneğin, Cerebras şirketi borsada başarılı bir çıkış yaptı, Groq ise yakın zamanda 650 milyon dolar yatırım aldı. Hatta Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri kendi özel çiplerini geliştirmeye başladılar.

OpenAI'ın da Broadcom ile iş birliği yaparak ilk özel çipini duyurması, sektördeki rekabetin ne kadar keskinleştiğini gösteriyor. Etched gibi girişimlerin başarısı, gelecekte yapay zeka altyapısının daha uzmanlaşmış ve verimli olacağının işaretidir.

EtchedNVIDIAYapay ZekaChipTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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