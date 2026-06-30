BlackBerry Tarzında Yeni Akıllı Telefon: Clicks Communicator Özelliklerini Sergiledi

·40·Teknoloji
BlackBerry Tarzında Yeni Akıllı Telefon: Clicks Communicator Özelliklerini Sergiledi

Akıllı telefon pazarında dokunmatik ekranların hakim olduğu bir dönemde, fiziksel klavyeye sadık kalan kullanıcılar için yeni bir umut doğdu. Clicks Technology girişimi, BlackBerry cihazlarından ilham alan Clicks Communicator akıllı telefonunun yeni bir video incelemesini sundu. Bu cihaz sadece nostalji tutkunları için değil, aynı zamanda yoğun metinle çalışan profesyoneller için de tasarlandı. Techcrunch.com haber veriyor.

İlk kez bu yılın Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında sergilenen Clicks Communicator, temel olarak e-posta ve mesajlarla aktif olarak çalışan kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. TechCrunch'ın haberine göre, cihaz 499 dolar olarak fiyatlandırılıyor ve modern teknolojileri klasik tuşlu arayüzle harmanlıyor.

Özgün Teknik Özellikler ve İnovasyonlar

Clicks Communicator sadece eski bir BlackBerry kopyası değil, aynı zamanda bir dizi özgün inovasyon içeriyor. Cihazın yan tarafında yer alan "Signal Light" fonksiyonu, kullanıcıların belirli kişiler veya uygulamalardan gelen mesajları farklı renkler ve ışık sinyalleri aracılığıyla tanımasına olanak tanıyor. Bu da ekrana sürekli bakmadan önemli bildirimlerin kaçırılmamasına yardımcı oluyor.

Cihazın teknik imkanları da modern kullanıcı ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş. Cihazda 3,5 mm kulaklık girişi, fiziksel SIM kart yuvası (eSIM ile birlikte), 2 TB'a kadar genişletilebilen microSD hafıza kartı yuvası ve uçuş modunu açmak için özel bir mekanik düğme bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar, akıllı telefonun arka panelini kendi zevklerine göre değiştirebilirler.

Dijital Detoks ve Yazılım

Günümüzde birçok kullanıcı sosyal medya ve oyun bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Clicks Communicator, tam da bu grup için uygun bir seçenek olabilir. Cihaz Android işletim sisteminde çalışsa da, şirket Niagara Launcher ile iş birliği yaparak minimalist bir arayüz sundu. Bu, dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak temel iş araçlarına odaklanmayı sağlıyor.

Yeni yayınlanan videoda şirket, cihazın üretim öncesi donanımını ve dahili yazılımını sergiledi. Uzmanlar, tuşların basım hissinin yeterince belirgin (clicky) olduğunu ve BlackBerry kullanıcılarının aşina olduğu hissi verdiğini belirtiyor. Geliştiriciler şu anda hızlı yazmayı sevenler için tuş basım basıncını daha da optimize etmek üzerinde çalışıyor.

Clicks Communicator akıllı telefonlarının bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren müşterilere teslim edilmesi planlanıyor. Şirket, gelecek videolarda cihazın Prompt Key, Message Hub ve dokunmatik klavye yetenekleri dahil olmak üzere diğer özgün yönleri hakkında detaylı bilgi vermeyi vaat ediyor.

ClicksBlackBerryAkıllı TelefonTeknolojiİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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