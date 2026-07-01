Erling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına Taşıdı

·30·Spor
Erling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına Taşıdı

ABD'nin Dallas şehrinde oynanan 2026 Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında Norveç milli takımı, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, İskandinav ekibine turnuvanın son 16 turu biletini getirdi. Maçın kahramanı olan Erling Haaland, karşılaşmanın son anlarında attığı galibiyet golüyle takımının bir üst tura yükselmesini sağladı. Goal.com haberine göre.

Maçın ilk yarısı Afrikalıların üstünlüğüyle geçse de, golü bulan taraf Norveç oldu. Martin Odegaard'ın başlattığı atağı sol kanatta sürdüren Nusa, rakip savunmacıları geçerek kalenin uzak köşesine isabetli bir vuruş yaptı. Goal.com'un haberine göre, bu golden sonra Norveçliler üstünlüklerini artırmak için birkaç net fırsat daha yakalasa da Erling Haaland ve Alexander Sorloth bu pozisyonları değerlendiremedi.

Amad Diallo ve Fildişi Sahili'nin cevabı

İkinci yarıda Fildişi Sahili kadrosunda yedek kulübesinden oyuna giren Manchester United kanat oyuncusu Amad Diallo, oyunun temposunu tamamen değiştirdi. Önce kendi kalesinden topu çıkararak kritik bir müdahale yapan Diallo, kısa bir süre sonra Nicolas Pepe ile yakaladığı harika kombinasyonla beraberliği sağladı. Diallo, ceza sahası içinde savunmacıyı eksilterek yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak Norveç ve as golcüleri Erling Haaland pes etmeye niyetli değildi. Maçın 86. dakikasında Oscar Bobb'un pasıyla topla buluşan Patrick Berg, topu merkeze taşıdı ve Manchester City forveti, biraz şanslı olsa da galibiyet golünü kaydetti. Bu gol Norveç için tarihi bir önem taşıyarak onları Dünya Kupası'nın play-off aşamasına taşıdı.

Maçın son saniyelerinde Amad Diallo penaltı ile skoru eşitleyebilirdi, ancak Norveç kalecisi Orjan Nyland müthiş bir kurtarış yaparak topu ağlardan uzaklaştırdı. Böylece Fildişi Sahili turnuvaya veda ederken, Norveç yoluna devam ediyor.

Bu galibiyetin Norveç futbolu için yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Uzun yıllar süren aradan sonra Dünya Kupası'na dönen ekip; Erling Haaland ve Martin Odegaard gibi yıldızların liderliğinde play-off aşamasında da ciddi bir rakip olduğunu kanıtladı.

2026 Dünya KupasıErling HaalandNorveçFutbolManchester City
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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