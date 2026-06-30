Anthropic, Claude Sonnet 5 Modelini Tanıttı: AI Ajanları Daha da Ucuzladı

Yapay zeka alanındaki lider laboratuvarlardan biri olan Anthropic, yeni Claude Sonnet 5 modelini resmi olarak duyurdu. Bu model, şirketin orta segmentteki ürünü olmasına rağmen, ajanlık yetenekleri ve karmaşık görevleri otonom olarak yerine getirme düzeyiyle birçok kişiyi şaşırtıyor. Artık kullanıcılar, daha önce yalnızca en pahalı ve büyük modellere özgü olan özelliklerden çok daha uygun fiyatlarla yararlanma imkanına sahip olacaklar. Techcrunch.com haber veriyor.

Anthropic temsilcilerinin belirttiğine göre, Claude Sonnet 5 sadece metinlerle çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda planlama yapma, tarayıcı ve terminaller gibi araçları kullanma ve insan müdahalesi olmadan karmaşık görevleri tamamlama potansiyeline sahip. Bu tür "ajanlık" özellikleri, günümüzde yapay zeka pazarında yeni bir standart haline geliyor. Bu yönde OpenAI, GPT-5.6 Sol ve Google ise Gemini 3.5 Flash modelleriyle rekabete girmiş durumda.

Yüksek Verimlilik ve Tasarruf Dengesi

Claude Sonnet 5 modelinin temel avantajı, fiyatı ve performansı arasındaki oranda görülüyor. Anthropic tarafından sağlanan verilere göre, yeni model, en güçlü ve pahalı selefi olan Opus 4.8'e yakın sonuçlar sergiliyor. Örneğin, kod yazma üzerine yapılan testlerde Sonnet 5 %63,2'lik bir sonuç elde ederken, en üst segmentteki Opus 4.8'in göstergesi %69,2 olarak gerçekleşti.

Dikkat çekici olan nokta, bilgi işleme ile ilgili bazı benchmark'larda Sonnet 5'in Opus 4.8 modelini bile geride bırakmayı başarmış olmasıdır. Bu durum, geliştiriciler ve işletme temsilcileri için yüksek kaliteli yapay zeka hizmetlerini kullanma maliyetlerini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlıyor. Şirket, kullanıcılarına ihtiyaçlarına göre fiyat ve kalite dengesini korumak için çeşitli modeller sunuyor.

Fiyatlandırma konusuna değinecek olursak, 31 Ağustos'a kadar Claude Sonnet 5 için milyon giriş token'ı (input) 2 dolar, çıkış token'ı (output) ise 10 dolar olarak belirlendi. Eylül ayından itibaren giriş token'larının fiyatı 3 dolara yükselecek. Buna rağmen, bu rakamlar OpenAI ve Google'ın birçok profesyonel modelinden daha ucuzdur.

Bağımsız Karar Verme Yeteneği

Yeni modelin bir diğer özgün yanı, kendi çalışmasını denetleme özelliğidir. Test süreçlerine katılan uzmanların ifadelerine göre, Claude Sonnet 5 karmaşık görevleri yerine getirirken önceki versiyonlar gibi takılıp kalmıyor, aksine sonucu bağımsız olarak yeniden gözden geçiriyor ve hatalarını düzeltiyor.

Özbekistan'daki geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için bu yenilik, AI araçlarının kullanımını daha da yaygınlaştırabilir. Özellikle startup'lar ve küçük işletme projeleri için ucuz ancak güçlü AI ajanlarından yararlanmak, iş verimliliğini artırmada önemli bir faktör olacaktır. Bugünden itibaren Claude Sonnet 5, tüm ücretsiz ve Pro tarifedeki kullanıcılar için ana model olarak sunuluyor.