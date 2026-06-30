Shomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının "en güzeli" seçildi

·85·Spor
Shomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının "en güzeli" seçildi

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov'un Kongo DR kalesine attığı gol, Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak tescillendi.

Deneyimli forvet, maçın 10. dakikasında rakip ceza sahasına gönderilen topa ilk ulaşan isim oldu. Çok dar bir açıdan vurmasına rağmen, pozisyonu yüksek bir ustalıkla tamamladı.

Shomurodov, kaleciyi zarif bir vuruşla çaresiz bıraktı

Eldor Shomurodov topa sert vurmak yerine, rakip kalecinin hareketini önceden sezdi. Forvet, topu "aşırtma" tarzında kalecinin üzerinden göndererek ağlarla buluşturdu.

Bu vuruş sadece skoru açmakla kalmadı, aynı zamanda Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki en parlak anlarından birine dönüştü.

FIFA bu gole yüksek puan vererek, onu isabet ve uygulama becerisinin bir örneği olarak tanımladı.

FIFA, "Santimetresine kadar hesaplanmış ve mükemmel uygulanmış bu gol, Özbekistan'ın Dünya Kupası debutunun en parlak anı oldu" şeklinde değerlendirdi.

Dünya yıldızlarının gollerini geride bıraktı

Shomurodov'un golü taraftarlar ve uzmanlar tarafından takdir edildi. Özbekistan kaptanının vuruşu, final oylamasında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya futbolu yıldızlarının gollerini geride bıraktı.

Bu sonuç, Eldor Shomurodov'un sadece takım lideri değil, aynı zamanda kritik anlarda üst düzey performans sergileyebilen bir forvet olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Özbekistan debutunun unutulmaz anı

Özbekistan milli takımı için Dünya Kupası'na ilk katılım tarihi bir önem taşıyor. Shomurodov'un Kongo DR'ye attığı gol ise bu debutun sembolik ve en akılda kalıcı olaylarından biri oldu.

Kaptanın zarif vuruşu Özbek futbolseverlere büyük mutluluk verdi ve milli takımın dünya sahnesindeki varlığını daha da parlattı.

Eldor Shomurodov'un bu golünün, uzun yıllar boyunca Özbekistan futbol tarihinin en güzel ve en önemli gollerinden biri olarak hatırlanacağı şüphesizdir.

ShomurodovÖzbekistanKongo DRLionel MessiKilian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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