Tottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor Kırdı

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Tottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor Kırdı

Londra ekibi Tottenham, transfer pazarında sansasyonel bir hamle gerçekleştirdi. Kuzey Londralılar, West Ham United orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i kadrolarına katmak için anlaşmaya vardı. Bu transferin, İngiltere Premier League'in bu sezonki en büyük anlaşmalarından biri olması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

Sky Sports tarafından paylaşılan bilgilere göre Tottenham, 21 yaşındaki Portekizli yetenek için 85 milyon sterlin (yaklaşık 113 milyon dolar) ödemeyi kabul etti. Bu tutar, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Daha önce rekor, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan 65 milyon sterline transfer edilen Dominik Solanke'ye aitti.

Manchester United İçin Beklenmedik Darbe

Mateus Fernandes için yürütülen mücadelede Manchester United uzun süre ana aday konumundaydı. Takımın teknik direktörü Michael Carrick, futbolcuyu takımdan ayrılan deneyimli Casemiro'nun yerine uygun bir aday olarak görüyordu. Ancak Manchester kulübü yönetimi, West Ham'ın belirlediği yüksek bedeli ödeme konusunda tereddüt edince inisiyatifi Tottenham'a kaptırdı.

Old Trafford yetkilileri, futbolcunun transferi için Mayıs ayından beri görüşmeler yürütmelerine rağmen bir 'fiyat savaşına' girmek istemediler. Ayrıca kaynaklar, Manchester United yönetiminde futbolcunun kulüp projesine olan sadakati konusunda bazı şüphelerin oluştuğunu belirtti.

Roberto De Zerbi Projesinin Yeni Kahramanı

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, bu transferle takımın merkezini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor. Fernandes, geçtiğimiz sezon Premier League'in en çalışkan orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. İstatistiklere göre, sahada kat edilen mesafe bakımından ligin en iyi 10 oyuncusu arasında yer aldı.

Futbolcuyla Southampton akademisinde birlikte çalışan uzman Simon Rusk, onun fiziksel durumunu ve mücadeleci özelliklerini yüksek takdir etti. Rusk'a göre, Fernandes'in top kapmadaki agresifliği ve dayanıklılığı, onu modern futbolun en çok yönlü oyuncularından biri haline getiriyor.

Mateus Fernandes'in önümüzdeki saatlerde Tottenham tesislerinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer, Londra kulübünün şampiyonluk yarışında ve Avrupa arenasında ciddi hedefleri olduğunun bir göstergesi.

TottenhamManchester UnitedTransferMateus FernandesPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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