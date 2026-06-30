UEFA İngiliz Kulüplerine Ceza Kesti: Chelsea ve Newcastle Finansal Kuralları İhlal Etti

·79·Spor
UEFA İngiliz Kulüplerine Ceza Kesti: Chelsea ve Newcastle Finansal Kuralları İhlal Etti

Avrupa Futbol Birliği (UEFA), finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal eden bir dizi önde gelen kulübe karşı ciddi yaptırımlar açıkladı. Premier League'in dört temsilcisi olan Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest ve Aston Villa, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından belirlenen limitleri aştıkları için yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı. Goal.com haberine göre.

UEFA raporuna göre, bu takımlar kadro kurulum maliyetleri için belirlenen %70'lik sınırı ihlal etmekten suçlu bulundular. Bu kural, kulüplerin toplam gelirlerine oranla futbolcu maaşları ve transfer harcamaları payını sınırlamayı amaçlıyor. İncelemeler, 2025 takvim yılı için sunulan finansal raporlar temel alınarak gerçekleştirildi.

Newcastle ve Juventus için özel anlaşma

En ağır yaptırımlar Newcastle ve İtalya'nın Juventus kulüplerine uygulandı. Bu takımlar UEFA ile üç yıllık özel bir hesaplaşma anlaşması imzaladı. Newcastle, "futbol gelirleri kuralını" ihlal ettiği için toplam 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Bunun 7 milyon eurosu şartlı olup, kulüp gelecek yıllarda finansal disipline uyarsa bu tutarı ödemeyebilir.

Kulüplerin 2028-29 sezonuna kadar finansal durumlarını tamamen düzene sokmaları gerekiyor. Bu süre zarfında UEFA denetimi altında olacaklar ve her yıl göstergelerini iyileştirmeleri talep edilecek. Aksi takdirde, takımlar Avrupa kupalarından men edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Aston Villa ve Chelsea'nin durumu

En büyük finansal kayıp Aston Villa'nın oldu; Birmingham ekibi toplam 22,5 milyon euro para cezası ödeyecek. Ayrıca, bu kulüp ve Fransa'nın Strasbourg ekibine karşı UEFA turnuvaları için yeni futbolcu tescili konusunda kısıtlamalar getirildi. Bu, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aston Villa için ciddi bir darbe olabilir.

Chelsea ise nispeten daha düşük olan 3 milyon euro tutarındaki ceza ile kurtuldu. UEFA uzmanları, Londra kulübünün ve Aston Villa'nın son raporlarda pozitif bir dinamik sergilediğini belirtti. Bu nedenle, cezalarının bir kısmı şartlı olarak belirlendi ve kulüpler 2026 yılına kadar harcamaları azaltmaya devam ederse yaptırımlar hafifletilecek.

Genel olarak, UEFA tarafından cezalandırılan kulüpler listesi oldukça geniş:

  • Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest (İngiltere)
  • OGC Nice, RC Strasbourg (Fransa)
  • AEK Athens (Yunanistan)
  • ACF Fiorentina (İtalya)
  • Fenerbahce SK (Türkiye)
Bu yaptırımlar, Avrupa futbolunda finansal "fair-play" sisteminin daha da katılaştığını gösteriyor. Artık kulüpler sadece transfer piyasasında aktif olmakla kalmamalı, aynı zamanda gelir ve giderleri arasındaki dengeyi sıkı bir şekilde kontrol etmelidir. Aksi takdirde, en zengin kulüpler bile uluslararası arenadaki katılımlarından mahrum kalabilir.

UEFAChelseaNewcastleFutbolYaptırım
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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