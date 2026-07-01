Dünya Kupası 2026: Norveç, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

·48·Spor
Dünya Kupası 2026: Norveç, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

2026 Dünya Kupası son 32 turu kapsamında Norveç ve Fildişi Sahili milli takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşmada İskandinav ekibi, 2-1'lik skorla galip gelerek turnuvada bir üst tura adını yazdırdı.

Norveç'in gollerini Antonio Nusa ve Erling Haaland kaydederken, Afrika temsilcisinin tek golü Diallo'dan geldi.

Nusa perdeyi açan isim oldu

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Fildişi Sahili fiziksel güce ve hızlı hücumlara dayalı bir oyun tercih ederken, Norveç topa sahip olma ve pozisyon oyunuyla rakip savunmayı aşmaya çalıştı.

39. dakikada Avrupalılar yakaladıkları fırsatı iyi değerlendirdi. Antonio Nusa, düzgün bir vuruşla skoru değiştirerek Norveç'i öne geçirdi.

İlk yarı İskandinav ekibinin tek farklı üstünlüğüyle sona erdi.

Diallo maça heyecan getirdi

İkinci yarıda Fildişi Sahili hücumda vites yükseltti. Baskıyı artıran Afrika temsilcisi, rakip ceza sahası çevresinde birçok tehlikeli pozisyon üretti.

74. dakikada oyuna sonradan giren Diallo skoru eşitledi. Golün ardından maçın temposu daha da arttı ve karşılaşmanın kaderi son dakikalara kadar belirsizliğini korudu.

Haaland galibiyeti getiren golü attı

Norveç, beraberlik golünden sonra da hücum etmekten vazgeçmedi. 86. dakikada İskandinavların yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı.

Kritik pozisyonda soğukkanlılığını koruyan golcü oyuncu, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan sürede Fildişi Sahili tekrar eşitliği sağlamaya çalışsa da Norveç savunması üstünlüğünü korumayı başardı.

Sıradaki rakip: Brezilya

Böylece Norveç milli takımı Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İskandinav ekibi, bir sonraki aşamada turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmanın Norveç için oldukça ciddi bir sınav olması bekleniyor. Haaland, Ødegaard ve Nusa gibi yıldızlar, Brezilya karşısında da takımın en büyük kozları olacak.

Dünya Kupası 2026. Son 32 turu

Fildişi Sahili — Norveç 1:2

Goller: Diallo, 74 — Nusa, 39, Haaland, 86.

Fildişi Sahili: Fofana, Konan, Kossounou, Doué, Agbadou, Kessié, Sangaré, Ouattara, Bony, Diomande, Pépé.

Norveç: Nyland, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Ødegaard, Sørloth, Haaland, Nusa.

Norveç kritik maçta karakterini ortaya koydu. Şimdi önlerinde hata kabul etmeyen bir rakip olan Brezilya var.

NorveçyaFildişineAntonio NusaErling Haaland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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