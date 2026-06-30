Avrupa pazarındaki iklimlendirme cihazları segmentinde ciddi değişiklikler gözlemleniyor. Son verilere göre, Avrupalı genç tüketiciler Çin markalarına giderek daha fazla güveniyor. Bu eğilim sadece satış hacminin artmasına değil, aynı zamanda lojistik sisteminin kökten yenilenmesine de neden oldu. Ixbt.com haber veriyor.

TCL şirketinin sunduğu rapora göre, 2024 yılının ilk yarısında markanın Avrupa'daki siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68, ürün teslimat hacmi ise yüzde 62 oranında arttı. Özellikle taşınabilir ev tipi klimalar ve inverter split sistemler kategorisinde büyüme oranı yüzde 90'ı aştı. Bu, tüm sektördeki ortalama büyüme hızından önemli ölçüde daha yüksektir.

Lojistik Devrimi: Deniz Yolundan Kamyonlara

Talebin bu denli keskin artışı, üreticiler önüne yeni görevler çıkardı. Eskiden 30-40 gün süren üretim ve teslimat döngüsünün artık 10 güne kadar kısaltılması isteniyor. Bu nedenle TCL ve diğer büyük şirketler, geleneksel deniz ve demiryolu taşımacılığından vazgeçerek ürünleri Çin'den Avrupa'ya doğrudan kamyonlarla taşımaya başladı.

ixbt.com verilerine göre, Avrupa'daki en büyük pazarlar olarak İtalya ve İspanya kaydediliyor. Bu ülkelerdeki aşırı sıcaklar ve enerji tasarruflu teknolojilere olan ihtiyaç, Çin markalarının konumunu güçlendiriyor. Ayrıca Fransa'da da talep benzeri görülmemiş düzeyde yüksek.

Bir diğer büyük üretici olan Hisense Group da Batı Avrupa'daki satışlarını yüzde 20 oranında artırmayı başardı. Fransa'da ise bu markanın satış rakamları yıl boyunca yüzde 100'den fazla arttı. Bu rakamlar, Çin teknolojilerinin rekabet gücünün ve kalite seviyesinin arttığının kanıtıdır.

Pazardaki Kıtlık ve Özbekistan İçin Önemi

Durum o kadar ciddi ki, Gree şirketi Avrupa'daki tüm stoklarının tükendiğini bildirdi. Örneğin Fransa'da klima kurulum sıraları Ağustos ayının sonuna kadar dolu. Bu durum, küresel ısınma fonunda iklimlendirme teknolojilerine olan ihtiyacın stratejik bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Özbekistan pazarı için de bu bilgiler günceldir. Ülkemizde TCL, Hisense ve Gree gibi markalar halihazırda yer edinmiş durumda. Avrupa'daki bu talep artışı, küresel fiyatları ve tedarik zincirini etkileyebilir. Ancak Çin'in lojistik rotalarını kara yoluyla optimize etmesi, gelecekte Orta Asya üzerinden geçen taşıma koridorlarının önemini daha da artıracaktır.

Özetle, Çin klimaları enerji tasarrufu ve uygun fiyatlarıyla Avrupa pazarını fethetmeye devam ediyor. Lojistiğin hızlanması ise tüketicilerin en modern modellere kısa sürede ulaşmasına olanak tanıyor.