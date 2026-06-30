Endrick Real Madrid'e Dönmeye Hazır: Brezilyalı Forvet Ancelotti ile İlişkileri Hakkında Konuştu

Brezilya milli takımının genç yıldızı Endrick, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından gelecek planları ve Carlo Ancelotti ile olan ilişkileri hakkında açık açıklamalarda bulundu. Grup aşamasında Japonya'ya karşı kritik maçta galibiyete katkı sağlayan forvet, artık Real Madrid formasıyla yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Turnuvanın ilk maçlarında yedek kulübesinde kalması, sosyal medyada çeşitli memlere ve eleştirilere neden olmuştu. Ancak Japonya maçında ikinci yarının tamamında sahada kalan futbolcu, teknik direktörün kararlarını tamamen desteklediğini vurguladı. AS gazetesinin haberine göre Endrick, kariyerindeki son altı ayı hayatının en önemli dönemi olarak görüyor.

Kiralık Dönemdeki Başarı ve Dünya Kupası

Sezonun ilk yarısını Real Madrid kadrosunda az süre alarak geçiren Endrick, Lyon kulübüne kiralanmıştı. Fransa'daki başarılı performansı, ona sadece potansiyelini gösterme fırsatı vermekle kalmadı, aynı zamanda milli takımla Dünya Kupası'na gitme yolunu açtı. Futbolcu, kendisine güvendikleri için Lyon yönetimine teşekkürlerini sundu.

Turnuvanın başında Endrick ve Carlo Ancelotti arasında anlaşmazlık olduğu yönünde söylentiler çıkmıştı. Fas ile beraberlikte sahaya çıkmayan, Haiti ve İskoçya maçlarında ise çok az süre alan forvet, tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Sözlerine göre Ancelotti, her zaman takım menfaatlerini kişisel çıkarların üzerinde tutan deneyimli bir uzman.

Ancelotti'nin Taktiği ve Gelecek Planları

"O harika bir teknik direktör ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Ancelotti, taraftarlar veya Endrick için değil, takım için en iyisi olan kararı verir," diye belirtti genç forvet. Teknik direktörün sabırlı olması konusundaki tavsiyeleri meyvesini verdi ve Japonya maçında Endrick'in oyuna girmesi, karşılaşmanın kaderini değiştirmede belirleyici rol oynadı.

Şu anda Brezilya milli takımıyla çeyrek finale yükselen futbolcu, turnuva sonrası Madrid'e dönmeyi dört gözle bekliyor. Real Madrid taraftarları için bu müjdeli bir haber, çünkü kiralık dönemde deneyim kazanmış ve mental olarak güçlenmiş Endrick'in yeni sezonda "Kraliyet Kulübü"nün hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Endrick'in transferi ve Madrid'e adaptasyon süreci Avrupa spor basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Milli takımdaki güven veren oyunu, Real Madrid yönetiminin ona olan güvenini daha da pekiştirdi.