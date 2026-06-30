Endrick Real Madrid'e Dönmeye Hazır: Brezilyalı Forvet Ancelotti ile İlişkileri Hakkında Konuştu

·7·Spor
Endrick Real Madrid'e Dönmeye Hazır: Brezilyalı Forvet Ancelotti ile İlişkileri Hakkında Konuştu

Brezilya milli takımının genç yıldızı Endrick, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından gelecek planları ve Carlo Ancelotti ile olan ilişkileri hakkında açık açıklamalarda bulundu. Grup aşamasında Japonya'ya karşı kritik maçta galibiyete katkı sağlayan forvet, artık Real Madrid formasıyla yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Turnuvanın ilk maçlarında yedek kulübesinde kalması, sosyal medyada çeşitli memlere ve eleştirilere neden olmuştu. Ancak Japonya maçında ikinci yarının tamamında sahada kalan futbolcu, teknik direktörün kararlarını tamamen desteklediğini vurguladı. AS gazetesinin haberine göre Endrick, kariyerindeki son altı ayı hayatının en önemli dönemi olarak görüyor.

Kiralık Dönemdeki Başarı ve Dünya Kupası

Sezonun ilk yarısını Real Madrid kadrosunda az süre alarak geçiren Endrick, Lyon kulübüne kiralanmıştı. Fransa'daki başarılı performansı, ona sadece potansiyelini gösterme fırsatı vermekle kalmadı, aynı zamanda milli takımla Dünya Kupası'na gitme yolunu açtı. Futbolcu, kendisine güvendikleri için Lyon yönetimine teşekkürlerini sundu.

Turnuvanın başında Endrick ve Carlo Ancelotti arasında anlaşmazlık olduğu yönünde söylentiler çıkmıştı. Fas ile beraberlikte sahaya çıkmayan, Haiti ve İskoçya maçlarında ise çok az süre alan forvet, tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Sözlerine göre Ancelotti, her zaman takım menfaatlerini kişisel çıkarların üzerinde tutan deneyimli bir uzman.

Ancelotti'nin Taktiği ve Gelecek Planları

"O harika bir teknik direktör ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Ancelotti, taraftarlar veya Endrick için değil, takım için en iyisi olan kararı verir," diye belirtti genç forvet. Teknik direktörün sabırlı olması konusundaki tavsiyeleri meyvesini verdi ve Japonya maçında Endrick'in oyuna girmesi, karşılaşmanın kaderini değiştirmede belirleyici rol oynadı.

Şu anda Brezilya milli takımıyla çeyrek finale yükselen futbolcu, turnuva sonrası Madrid'e dönmeyi dört gözle bekliyor. Real Madrid taraftarları için bu müjdeli bir haber, çünkü kiralık dönemde deneyim kazanmış ve mental olarak güçlenmiş Endrick'in yeni sezonda "Kraliyet Kulübü"nün hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Endrick'in transferi ve Madrid'e adaptasyon süreci Avrupa spor basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Milli takımdaki güven veren oyunu, Real Madrid yönetiminin ona olan güvenini daha da pekiştirdi.

EndrickReal MadridCarlo AncelottiBrezilyaDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor KırdıTottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor KırdıBugün, 23:14Ansu Fati Barcelona'dan Ayrılıp Monaco'da KaldıAnsu Fati Barcelona'dan Ayrılıp Monaco'da KaldıBugün, 22:40John Barnes: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Fark Takım Atmosferinde Ortaya ÇıkıyorJohn Barnes: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Fark Takım Atmosferinde Ortaya ÇıkıyorBugün, 22:39Michael Owen: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forveti ancak seçimi yanlıştıMichael Owen: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forveti ancak seçimi yanlıştıBugün, 22:11Gabriel Magalhaes: Arsenal taktiği Brezilya milli takımına yardımcı oluyorGabriel Magalhaes: Arsenal taktiği Brezilya milli takımına yardımcı oluyorBugün, 21:56Fildişi Sahili - Norveç maçı: canlı anlatımFildişi Sahili - Norveç maçı: canlı anlatımBugün, 21:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti