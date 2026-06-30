Ansu Fati Barcelona'dan Ayrılıp Monaco'da Kaldı

Barcelona, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ansu Fati'nin bonservisiyle birlikte Monaco'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Fransız ekibi, oyuncunun kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı.

Böylece, Katalan kulübünün akademisinin en yetenekli mezunlarından biri olarak kabul edilen Fati'nin Barcelona kariyeri resmen sona erdi.

Monaco, Fati ile uzun vadeli sözleşme imzaladı

Fransız kulübü, Ansu Fati ile Haziran 2030'a kadar geçerli olan bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Futbolcunun yeni takımında dört sezon daha forma giymesi bekleniyor.

Fati, 2025 yazında Barcelona'dan Monaco'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Sezon boyunca sergilediği performans, Fransız kulübünü transfer haklarını tamamen satın almaya itti.

İspanyol kanat oyuncusu Fransa'da kendini yeniden kanıtladı

Ansu Fati, geçtiğimiz sezon Ligue 1 kapsamında Monaco formasıyla 25 maça çıktı ve 11 gol attı. Hücumdaki hızı, ceza sahası içindeki hareketliliği ve bitiriciliği ile dikkat çekti.

Futbolcunun Fransa'daki başarılı performansı, sakatlıklar ve istikrarsızlıkla geçen son yılların ardından yeniden eski formuna kavuşmaya yaklaştığını gösterdi.

Barcelona'da büyük umutlarla başlamıştı

Ansu Fati, Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinin bir ürünüdür. Çok genç yaşta A takıma yükselerek kulüp tarihindeki birçok yaş rekorunu kırmıştı.

Bir dönem kendisine, Lionel Messi'den boşalan 10 numaralı forma bile verilmişti. Bu karar, kulübün genç hücumcuya ne kadar büyük bir güven duyduğunu gösteriyordu.

Ancak üst üste gelen sakatlıklar, uzun rehabilitasyon süreçleri ve ilk 11'deki rekabet, Fati'nin Barcelona'da istikrar yakalamasına engel oldu.

Monaco'da yeni bir dönem başlıyor

Fransa şampiyonasında geçirdiği ilk sezon, Fati için kariyerini yeniden rayına oturtma fırsatı oldu. Artık kiralık bir oyuncu olarak değil, Monaco'nun tam yetkili bir parçası olarak takım planlarında yer alacak.

Kulüp yönetimi de 23 yaşındaki futbolcunun potansiyelini henüz tam olarak yansıtmadığına inanıyor. Uzun vadeli sözleşme, ona baskı olmadan çalışması ve istikrara kavuşması için yeterli zaman tanıyacak.

Barcelona'dan büyük umutlarla ayrılan Ansu Fati, şimdi Fransa'da adını yeniden duyurmaya çalışacak. Monaco'daki gelecek sezonu, futbolcunun üst seviyeye tamamen dönüp dönemeyeceğini belirleyecek.