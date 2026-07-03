Anthony Gordon: «Harry Kane şu an Lionel Messi seviyesinde oynuyor»

İngiltere milli takım kanat oyuncusu Anthony Gordon, takım arkadaşı Harry Kane hakkında yüksek övgülerde bulunarak deneyimli forveti futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi ile kıyasladı. Bu takdir, Kane'in Dünya Kupası kapsamında Kongo DR milli takımına karşı oynanan maçta İngiltere'yi mağlubiyetten kurtarmasının ardından geldi. Goal.com haberine göre.

Kongo DR milli takımına karşı mücadele beklenmedik bir senaryoyla başladı: Afrikalılar maçın 7. dakikasında golü bularak İngiltere'yi turnuvadan elenme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Harry Kane, maçın 75. dakikasında beraberliği sağlarken, karşılaşmanın bitimine beş dakika kala galibiyet golünü kaydetti. Bu duble ile Kane, turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkararak gol krallığı yarışında Erling Haaland ile eşitlendi.

İstikrar ve çalışkanlığın örneği

Yedek kulübesinden oyuna girip Kane'in attığı her iki gole de asist yapan Anthony Gordon, forvetin profesyonelliğini takdir etti. Gordon, Goal.com'a verdiği röportajda, «Onun gibi elit düzeyde bir insanla her gün birlikte olmak harika bir deneyim. Harry şu an futbolun zirvesinde yer alıyor» dedi.

Gordon, Kane'in bu fenomenal sonuçlarının tesadüf olmadığını, aksine durmaksızın çalışmasının bir ürünü olduğunu belirtti. Kanat oyuncusu, «Öyle bir sezon geçiriyor ki, böyle bir sonucu ancak Lionel Messi elde edebilirdi. Bu, onun hangi seviyede olduğunun bir kanıtıdır. Antrenmanlardaki her vuruş üzerinde ciddiyet ve tutkuyla çalışıyor. Asla hata yapmıyor» diye ekledi.

Harry Kane, geçen sezon Bayern Munich formasıyla 51 maçta 61 gol atarak kariyerinin en yüksek verimliliğini sergiledi. 32 yaşına gelmesine rağmen forvetin formunu kaybetmemesi birçok uzmanı şaşırtıyor. Şu anda Altın Ayakkabı yarışında sadece Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi yıldızların bir gol gerisinde bulunuyor.

İngiltere milli takımı şimdi son 16 turunda turnuva ev sahiplerinden biri olan Meksika ile karşı karşıya gelecek. Azteca Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İngilizler yine kaptanlarının ustalığına güvenecek. Eğer İngilizler Meksika engelini aşabilirse, çeyrek finalde Brezilya veya Norveç milli takımlarından biriyle eşleşebilir.