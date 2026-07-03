Intel Taşınabilir Konsol Pazarına Devrim Getiriyor: MSI Claw 8 EX AI+ İlk Testleri

Taşınabilir oyun cihazları pazarında uzun süredir AMD işlemciler mutlak hakimiyet kurmuştu. Ancak Intel'in yeni Arc G3 Extreme işlemcisinin bu dengeyi tamamen değiştirmesi bekleniyor. MSI tarafından tanıtılan yeni Claw 8 EX AI+ CG3EM konsolunun ilk bağımsız testleri, Intel'in yeni mimarisiyle rakiplerini önemli ölçüde geride bırakmayı başardığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

TechPowerUp uzmanları yeni cihazı detaylı testlere tabi tuttu ve sonuçlar beklenenden daha yüksek çıktı. Şimdiye kadar bu segmentin en güçlü temsilcisi olarak kabul edilen Ryzen Z2 Extreme işlemcili Asus ROG Ally X modeli, Intel'in yeni geliştirmesi karşısında yerini bırakmak zorunda kalacak. Testler, MSI Claw 8 EX AI+'nın neredeyse tüm oyunlarda ve farklı ekran çözünürlüklerinde belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

Eşsiz Performans ve Enerji Verimliliği

En şaşırtıcı göstergeler, cihazın güç tüketimi ve performans oranıyla dikkat çekiyor. 35 W maksimum güç modunda Intel işlemcisi, ana rakibinden yüzde 40-50 daha hızlı çalıştı. Bu sadece küçük bir artış değil, taşınabilir konsollar için yeni nesil düzeyinde bir sıçramadır. Hatta 25 W modunda çalışan MSI konsolunun, 35 W güç tüketen Asus amiral gemisinden daha hızlı olduğu belirlendi.

Enerji tasarrufu konusunda da Intel büyük başarılar elde etti. 15 W güç modunda yeni işlemci, kendisinden iki kat daha fazla enerji tüketen rakiplerine çok yakın sonuçlar kaydetti. Bu, kullanıcıların oyun performansını düşürmeden cihazın otonom çalışma süresini önemli ölçüde uzatmasına olanak tanıyor. ixbt.com verilerine göre, bu Intel'in taşınabilir cihazlar için yarattığı en başarılı çiplerden biri olabilir.

Gerçek oyun koşullarında, örneğin Cyberpunk 2077 oyununda MSI Claw 8 EX AI+, 30 W modunda 111 dakika, 15 W modunda ise 210 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Bu, taşınabilir Windows konsolları için çok iyi bir değer olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar artık güç kaynağına bağımlı kalmadan yüksek kaliteli oyunların daha uzun süre keyfini çıkarabilecekler.

Pazardaki Rekabet ve Gelecek Beklentileri

AMD'nin cephaneliğinde daha yüksek performansa sahip Ryzen AI Max çipler olsa da, bunlar çok daha pahalı ve daha fazla enerji gerektiriyor. Intel ise taşınabilirlik ve güç arasındaki altın dengeyi bulmuş görünüyor. MSI, yeni konsoluyla ilk nesil Claw modelindeki eksiklikleri tamamen giderdiğini ve Intel ile iş birliğinin meyvelerini verdiğini kanıtladı.

Özbekistan pazarında da bu tür cihazlara olan talebin arttığı göz önüne alındığında, MSI Claw 8 EX AI+'nın önümüzdeki aylarda oyuncular arasında en çok konuşulan gadget haline geleceği şüphesiz. Şu an için cihazın küresel satışları ve fiyatı hakkında nihai bilgiler bekleniyor, ancak teknik açıdan şu an pazarın en güçlü taşınabilir Windows konsolu ünvanına aday görünüyor.