Modern finans piyasasında yapay zeka (AI) terimi o kadar popüler hale geldi ki, artık teknolojiyle hiçbir ilgisi olmayan sektörler bile yatırımcıların dikkatini çekmek için bu sihirli kelimeyi kullanmaya çalışıyor. Bunun en belirgin örneği olarak, ABD'nin ünlü sandviç zinciri Jersey Mike’s şirketinin halka arz (IPO) öncesindeki hamleleri gösterilebilir. Şirketin faaliyetlerinin ana kısmının gıda olmasına rağmen, resmi belgelerinde teknolojik trendlere vurgu yapıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Jersey Mike’s tarafından sunulan S-1 formundaki IPO belgelerini analiz eden uzmanlar ilginç bir durumla karşılaştı. Basit sub-sandviçler satan bu zincirin, raporunda "yapay zeka" ve "AI" terimlerini tam 22 kez kullandığı ortaya çıktı. Bu rakam, birçok saf teknoloji girişimi için bile yüksek kabul ediliyor. Yatırımcıların yapay zekaya olan sonsuz açlığı, toplu yemek işletmelerini bile stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Teknolojik risk mi yoksa pazarlama hilesi mi?

İşin ilginç yanı, Jersey Mike’s'ın bu teknolojiyi tam olarak hangi amaçla kullanacağını netleştirmediği. Şirket, sadece "işletmemizde AI teknolojilerini kullanmaya başlıyoruz" şeklindeki genel bir ifadeyle yetindi. Daha da dikkat çekici olan, yapay zekanın yatırımcılar için risk oluşturabilecek faktörler listesinde de yer alması. Bu tür "rutin" uyarılar, genellikle şirketlerin kendilerini hukuki olarak korumak için kullandığı bir yöntemdir.

Elbette, franchise tabanlı büyük bir zincir olarak Jersey Mike’s yazılıma (52 kez bahsedilmiş) ve veri tabanına (112 kez bahsedilmiş) dayanıyor. Ancak, sandviç hazırlama sürecinde yapay zekanın rolünün ne kadar önemli olduğu sektör uzmanlarında şüphe uyandırıyor. Bu durum, daha çok yatırımcılar önünde modern ve inovatif görünme çabası olarak değerlendiriliyor.

Diğer şirketlerin deneyimleri ve gerçek riskler

Gıda endüstrisinde yapay zekanın uygulanması her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. Örneğin, Starbucks zinciri bir süre önce ürün stoklarını hesaplayan bir AI aracı başlatmıştı. Ancak sistemin hatalar yapması ve hesaplamalarda yanılması nedeniyle proje durduruldu. Jersey Mike’s da benzer risklerden kaçınmak istiyor, ancak belgelerinde AI ile ilgili riskler, hava koşullarından bile daha fazla dile getirilmiş.

Analistler, Jersey Mike’s belgelerinde hava durumu faktörünün sadece 5 kez anıldığını, yıldırım düşmesi gibi gerçek risklerin ise hiç belirtilmediğini vurguluyor. Oysa 2021 yılında Teksas'taki restoranlarından birine yıldırım düşmesi sonucu ciddi hasar meydana gelmişti. Bu durum, şirketlerin gerçek risklerden ziyade popüler trendlere daha fazla odaklandığını gösteriyor.

Özetle, Jersey Mike’s örneği, günümüzde yapay zeka etrafındaki heyecanın (hype) ne kadar yüksek bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Teknolojinin gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığı şu an için önemli değil; asıl olan yatırımcıların dikkatini çekmesi. Özbekistan pazarında da teknolojik çözümlere ilgi artarken, uluslararası arenadaki bu tür eğilimler yerel girişimciler için de özgün bir ders olabilir.