NASA ve Blue Origin: Ay misyonları New Glenn roketindeki kazaya rağmen devam ediyor

·2·Teknoloji
NASA ve Blue Origin: Ay misyonları New Glenn roketindeki kazaya rağmen devam ediyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketinin Ay'a uçuş planlarını 2027 yılına kadar değiştirmeme kararı aldı. Mayıs ayı sonunda meydana gelen New Glenn roketindeki ciddi kaza ve fırlatma rampasındaki altyapının tahrip olması, bu programın geleceği hakkında şüpheler uyandırmıştı. Ancak ajans şu an için stratejik ortaklığı durdurma niyetinde değil. Ixbt.com haber veriyor.

NASA yönetimi temsilcisi Jared Isaacman'a göre, Blue Origin şu anda fırlatma kompleksini onarmak için aktif olarak çalışıyor. Motor testleri sırasında meydana gelen patlama sonucunda, tek aktif fırlatma rampası, yıldırım koruma kulesi ve roketi dikey konuma getiren taşıma-kurulum sistemi tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Altyapıdaki değişiklikler ve yeni yaklaşım

ixbt.com verilerine göre, kaza sonuçlarının giderilmesi sürecinde Blue Origin teknik yaklaşımını yeniden gözden geçiriyor. Şirket, önceki karmaşık taşıma-kurulum sistemini yeniden inşa etmekten vazgeçip, roketi doğrudan fırlatma masasında vinçler yardımıyla monte etme yöntemine geçmeyi planlıyor. Bu durum zaman tasarrufu sağlayacak ve gelecekteki riskleri azaltacaktır.

New Glenn roketi, Blue Origin şirketinin Ay programlarında merkezi bir rol oynamaktadır. Özellikle Artemis III programı kapsamında Mk.1 kargo misyonlarını ve gelecekteki Mk.2 kontrollü modüllerini uzaya taşıması bekleniyor. İlk planlara göre, Endurance adı verilen ilk kargo misyonunun bu yıl gerçekleştirilmesi gerekiyordu, ancak teknik arızalar bu tarihin ertelenmesine neden oldu.

Alternatif seçenekler ve Artemis programı

NASA şu an için Blue Origin ile çalışmayı "A planı" olarak korusa da, uzay ajansı önlemlerini de almış durumda. Ay programı takviminin aksamaması için alternatif taşıyıcı roketler olarak şunlar değerlendiriliyor:

  • Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon Heavy roketi;
  • United Launch Alliance (ULA) tarafından geliştirilen Vulcan roketi.
Kaza nedenlerini inceleyen soruşturma henüz tamamlanmadı. İlk analizler, sorunun roketin birinci aşamasının kuyruk kısmında meydana geldiğini gösteriyor. Şirketin elinde yeterli düzeyde telemetri ve video verisi bulunuyor, bu da arızanın kesin nedeninin yakında belirlenmesine olanak tanıyacak.

Sonuç olarak, NASA mevcut durumu kontrol altında görüyor. Ajans, 2027 yılına kadar olan süreçte kritik gecikmeler beklemiyor. Ancak, New Glenn roketinin hizmete alınma süreci daha da uzarsa, bu durum insanlığın Ay'a dönüşü için planlanan Artemis III misyonu ve sonraki keşiflerin takvimini doğrudan etkileyebilir.

NASABlue OriginNew GlennArtemisUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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