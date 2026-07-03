Rafael Leao Premier League'e gidebilir: Tottenham'a teklif yapıldı

İtalyan kulübü Milan, en değerli varlıklarından biri olan Rafael Leao ile vedalaşmaya hazır. Son haberlere göre, Portekizli kanat oyuncusu Londra ekibi Tottenham'a teklif edildi. Bu transfer gerçekleşirse, yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından biri olması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

La Gazzetta dello Sport'un bildirdiğine göre, Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'dan vazgeçmeye karar verdi. Teknik adam, futbolcuyu gelecek planlarına dahil etmedi ve kulüp yönetimi mali baskılar nedeniyle onu satışa çıkarmayı uygun buluyor. İtalyan kulübü 2025-2026 sezonunu beşinci sırada tamamladığı için kadroyu yenilemek adına kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Transfer bedeli ve şartları

Milan yönetimi 25 yaşındaki futbolcu için en az 60 milyon euro talep ediyor. Ayrıca kulüp, 70 milyon euro'luk satın alma zorunluluğu ile kiralama seçeneğini de değerlendirmeye hazır. Rafael Leao geçen sezon Serie A'da çıktığı 31 maçta 10 gol atsa da, performansı taraftarlar tarafından sertçe eleştirildi ve hatta kendi taraftarları tarafından yuhalandı.

Futbolcunun kendisi de İtalya'dan ayrılma isteğini gizlemiyor. Sport TV kanalına verdiği röportajda, İngiliz futbolunun kendi stiline daha uygun olduğunu vurguladı. Rafael Leao, İtalya'da potansiyelini tam olarak yansıtamadığını, Premier League veya La Liga'nın yeteneklerini sergilemek için en iyi platform olduğunu açıkça belirtti.

Tottenham ve yeni sistem

Şu anda Tottenham, Rafael Leao için en gerçekçi seçenek olarak görünüyor. Roberto De Zerbi yönetimindeki takım, hücumcu ve açık futbolu benimsiyor; bu stilin Portekizli kanat oyuncusunun güçlü yönlerini ortaya çıkarması bekleniyor. Daha önce Massimiliano Allegri yönetiminde santrafor olarak oynamak zorunda kalan Leao, Londra'da favori olduğu kanat pozisyonuna dönebilir.

Bilgi için; Rafael Leao 2019 yılında Fransa'nın Lille kulübünden 49,5 milyon euro karşılığında Milan'a katılmıştı. İtalyan kulübü formasıyla toplam 291 maça çıkıp 80 gol kaydetti. Futbolcu şu an tüm dikkatini Portekiz milli takımı ile 2026 Dünya Kupası katılımına vermiş durumda. Kulüpteki geleceğinin ise Dünya Kupası'ndan sonra kesinleşmesi bekleniyor.