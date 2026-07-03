Super Mario Bros. Oyunu Rekor 3 Milyon Dolara Satıldı

·21·Teknoloji
Super Mario Bros. Oyunu Rekor 3 Milyon Dolara Satıldı

Retrogaming dünyasında yeni bir şaşırtıcı rekor kırıldı: Yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip, açılmamış bir Super Mario Bros. oyun kartuşu, açık artırmada 3 milyon dolar karşılığında yeni sahibini buldu. Bu işlem, söz konusu oyunu tarihteki en pahalı kopya haline getirdi ve koleksiyonerler arasında büyük yankı uyandırdı. Ixbt.com haberine göre.

Signature Auction satışlarında satılan bu kopya, Nintendo Entertainment System (NES) konsolu için tasarlanmış olup durumu uzmanlar tarafından çok yüksek olarak değerlendirilmiştir. Heritage verilerine göre, bu kopya PSA 9.6 A++ derecelendirmesine sahiptir ve bu, ilk basım mühürlü kopyalar arasındaki en yüksek değerdir.

Dikkat çekici olan nokta, yeni rekorun bir öncekini neredeyse 1 milyon dolarla geride bırakmış olmasıdır. Önceki en yüksek değer 2021 yılında kaydedilmiş ve o zaman da yine bir Super Mario Bros. kopyası 2 milyon dolara satılmıştı. Bu artış, retro oyun pazarındaki yatırım cazibesinin giderek arttığını göstermektedir.

Nadir buluntu ve tarihi

Bu kopyanın değeri sadece durumuna değil, aynı zamanda bulunma hikayesine de dayanmaktadır. Bilindiği üzere, bu kartuş yakın zamanda tesadüfen bulunmuştur. En ilginç olanı ise, yanında hala açılmamış, fabrika ambalajlı bir NES Control Deck konsolunun da korunmuş olmasıdır. Bu tür set halindeki buluntular teknoloji tarihinde çok nadir görülür.

Özbek oyuncular ve koleksiyonerler için de bu haberin ilgi çekici olması doğaldır. Bölgemizde 90'larda Nintendo yerine onun klonu olan Dendy daha popüler olsa da, Mario karakteri ve maceraları birkaç nesil için çocukluğun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günümüzde orijinal NES kartuşları tüm dünyada bir sanat eseri gibi değer görmektedir.

Uzmanlar, oyun endüstrisinin klasik örneklerine olan ilginin yıldan yıla arttığını belirtiyor. Super Mario Bros. gibi efsanevi projeler artık sadece bir eğlence ürünü değil, aynı zamanda bir kültürel miras objesi olarak görülüyor. 3 milyon dolarlık bu satın alma, video oyunları tarihinin en büyük finansal işlemlerinden biri olarak kalacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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