Marcel Desailly: William Saliba dünyanın en iyi savunmacısı ve yolu Real Madrid'e çıkıyor

Arsenal ve Fransa milli takımının oyuncusu William Saliba, şu anda dünya futbolunun en güçlü stoperi olarak kabul ediliyor. Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly, son röportajında hemşehrisinin performansını yüksek bir şekilde değerlendirdi ve geleceğinin İspanya'nın başkentiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Desailly'ye göre, Saliba seviyesindeki oyuncular için Real Madrid kapıları her zaman açıktır. Bunu Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 1998 dünya şampiyonu, Saliba'nın Arsenal'deki gelişimini yakından takip ediyor. Desailly, genç savunmacının önümüzdeki yıllarda "Kraliyet Kulübü"ne transfer olmasının kaçınılmaz olduğunu öngördü. Sözlerine göre, dünyanın en iyi futbolcuları kariyerlerinin bir noktasında mutlaka Madrid ekibinde oynamak isterler ve Saliba da bundan istisna değil.

Savunmanın yeni lideri

Marcel Desailly, William Saliba'yı sadece Arsenal'in değil, tüm dünyanın en güçlü savunmacısı olarak görüyor. Hatta Liverpool yıldızı Virgil van Dijk'ı bile Saliba'nın altına yerleştirdi. Desailly'ye göre, Hollandalı savunmacı sakatlığından sonra eski seviyesini biraz kaybetti ve bire bir mücadelelerde eskisi kadar yenilmez değil. Saliba ise istikrarı ve savunmadaki güvenilir hamleleriyle öne çıkıyor.

İlginç olan şu ki, Desailly Arsenal savunmasının bir diğer ismi Gabriel hakkında konuşurken, onun başarılarını doğrudan Saliba'ya bağladı. Ona göre, Gabriel sadece Saliba ile tandem kurduğu için iyi görünüyor, ancak bireysel yetenek konusunda William ile boy ölçüşemez. Bu da Saliba'nın takım savunmasındaki rolünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Avrupa devleriyle karşılaştırıldığında

Eski Fransız futbolcu, diğer top kulüplerdeki savunmacıları da eleştirel bir gözle inceledi. Şu anda Manchester United, Chelsea, Inter veya Milan gibi takımlarda Saliba ile rekabet edebilecek düzeyde bir stoperin bulunmadığını belirtti. Desailly, bu kulüplerdeki oyuncuların seviyesinin henüz dünyanın en iyisi unvanını hak etmediğini ifade etti.

Şu an 25 yaşında olan Saliba, Arsenal ile uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. Desailly, onun önümüzdeki 3-4 yıl boyunca Londra'da kalmasını bekliyor, ancak uzun vadede Real Madrid seçeneğinin en mantıklı yol olduğunu söylüyor. Sportscasting'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Kapılar açık, ama şimdi değil. O şu an dünyanın en iyisi ve işini mükemmel yapıyor".

Arsenal taraftarları için bu haber biraz endişe verici olabilir, çünkü Saliba, Mikel Arteta yönetimindeki takımın başarılarında temel taş olarak görülüyor. Geçen sezon "Gunners"ın Premier League'de şampiyonluk için son ana kadar mücadele etmesinde, savunma hattının sağlamlığı büyük rol oynamıştı. Real Madrid ise genellikle istediği futbolcuyu eninde sonunda kadrosuna katmasıyla tanınır.