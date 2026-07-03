Portekiz ve Hırvatistan'ın ilk 11'leri açıklandı

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Portekiz ve Hırvatistan'ın ilk 11'leri açıklandı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya gelecek olan Portekiz ve Hırvatistan maçının ilk 11'leri açıklandı.

Portekiz maça 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor. Takımın hücum hattına Cristiano Ronaldo liderlik ediyor. Hırvatistan da aynı taktik şemayı tercih ederken, takım kaptanı Luka Modric ilk 11'de yer aldı.

Portekiz kadrosu:

• Diogo Costa
• Joao Cancelo
• Ruben Dias
• Renato Veiga
• Nuno Mendes
• Joao Neves
• Vitinha
• Pedro Neto
• Bruno Fernandes
• Rafael Leao
• Cristiano Ronaldo

Hırvatistan kadrosu:

• Dominik Livakovic
• Ivan Perisic
• Marin Pongracic
• Josip Sutalo
• Josip Stanišić
• Luka Modric
• Mateo Kovacic
• Martin Baturina
• Petar Sucic
• Nikola Vlasic
• Ante Budimir

Karşılaşma Özbekistan saati ile 04:00'te başlayacak. Maçı sitemizden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

PortekizHırvatistanCristiano RonaldoLuka ModricBruno Fernandes
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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