Manchester City ve Arsenal Arasında Transfer Savaşı: Leicester'ın 16 Yaşındaki Yeteneği Odak Noktasında

Premier League'in iki devi Manchester City ve Arsenal arasındaki transfer piyasası rekabeti yeni bir aşamaya taşındı. Londra ekibi Arsenal, uzun süredir Leicester City kanat oyuncusu Jeremy Monga'nın transferi üzerinde çalışıyordu ancak son bilgilere göre Manchester City, bu anlaşmayı kendi lehine çevirmek için ciddi adımlar atmaya başladı. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için verilen mücadelede Manchester City üstünlüğü ele geçirebilir. Bunun temel nedeni olarak takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca gösteriliyor. İtalyan uzman, 2023-24 sezonunda Leicester City'nin başında olduğu dönemde Jeremy Monga ile yakından çalışmış ve genç yıldızın potansiyelini yüksek değerlendirmişti. Maresca'nın bu transferi şahsen desteklediği belirtiliyor.

Rekor Kıran Genç ve Premier League Debutu

Jeremy Monga, İngiliz futbolunun en gelecek vadeden genç oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Nisan 2025'te Newcastle'a karşı oynanan maçta 15 yaş 271 günle sahaya çıkarak Premier League tarihinin üçüncü en genç debut yapan oyuncusu olmuştu. Bu istatistikte sadece Arsenal'den Max Dowman ve Ethan Nwaneri'nin gerisinde kalıyor.

Ayrıca Monga, İngiltere Championship tarihinde de adını altın harflerle yazdırdı. Ağustos 2025'te Preston North End kalesine gol attığında 16 yaş 37 gündeydi. Bu sonuçla, şu an Real Madrid forması giyen Jude Bellingham'ın kırdığı rekoru da güncellemiş oldu. Bellingham, zamanında 16 yaş 63 günle gol atarak rekor sahibiydi.

Leicester City İçin Bir Kayıp Daha

Leicester City akademisi son yıllarda birçok yetenek yetiştirmiş olsa da, onları takımda tutma konusunda sorunlar yaşıyor. Daha önce Tyrese Noubissie ve Trey Nyoni gibi gençler sırasıyla Manchester City ve Liverpool'a transfer olmuştu. Üst üste iki kez alt lige düşen Leicester City için Monga'nın satışı finansal açıdan faydalı olabilir ancak sportif açıdan bu büyük bir kayıptır.

Şu an için Arsenal müzakerelerde oldukça ilerlemiş olsa da, Manchester City'nin gösterdiği ilgi ve Enzo Maresca faktörünün durumu tamamen değiştirmesi bekleniyor. Futbolcu için ödenecek transfer ücreti ve gelecekteki gelişim planı, hangi kulübün galip geleceğini belirleyecek.