İspanya, Avusturya'yı farklı yenerek son 16 turuna yükseldi

·8·Spor
İspanya, Avusturya'yı farklı yenerek son 16 turuna yükseldi

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu mücadeleleri devam ediyor.

Turnuvanın favorilerinden İspanya, Avusturya'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın yıldızı Mikel Oyarzabal iki gol attı.

Oyarzabal golleri başlattı

Englewood'da oynanan maçın ilk yarısında İspanya üstünlüğü ele geçirdi.

36. dakikada Mikel Oyarzabal rakip ağları sarsarak takımını öne geçirdi. İlk yarı İspanya'nın minimal üstünlüğüyle sona erdi.

Porro farkı açtı

İspanya, ikinci yarıda da hücum ağırlıklı oyununu sürdürdü.

66. dakikada Pedro Porro skoru 2-0'a getirdi. Maçın 89. dakikasında ise Oyarzabal ikinci golünü atarak nihai sonucu belirledi: 3-0.

Marc Cucurella bu maçta iki asist yaptı.

Sıradaki rakip Portekiz veya Hırvatistan

İspanya, son 16 turunda Portekiz — Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.

Böylece İspanyollar, play-off'taki ilk sınavını güvenle geçerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu

İspanya — Avusturya — 3:0

2 Temmuz, Englewood

Goller: Oyarzabal, 36, 89; Porro, 66.

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte (Pubil, 90+3), Cucurella, Rodri, Pedri (Ruiz, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarzabal.

Avusturya: A. Schlager, Posch (Prass, 86), Danso, Alaba, Laimer, Zeibold (Chukwuemeka, 46), K. Schlager (Grillitsch, 46), Schmidt (Kalajdzic, 60), Wanner, Sabitzer, Gregoritsch (Arnautovic, 60).

Sarı Kartlar: Posch, 83.

İspanyaAvusturyaAvusturya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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