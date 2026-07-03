Kim Jong Un Annesi Hakkında Neden Hiç Konuşmuyor?

·38·Dünya
Kim Jong Un Annesi Hakkında Neden Hiç Konuşmuyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatıyla ilgili birçok sır bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tartışılan konulardan biri, annesi hakkındaki bilgilerin neden sıkı bir şekilde gizli tutulduğudur. BBC'nin analizinde belirtildiği üzere, Kim Jong Un iktidara geleli yaklaşık 15 yıl olmasına rağmen, bugüne kadar annesinin adını kamuoyu önünde bir kez bile anmamıştır.

Analize göre, bunun temel nedeni Kuzey Kore'deki iktidarın Paektusan Kan Hattı hakkındaki resmi ideolojiye dayanmasıyla ilgilidir. Ülkenin propagandasında Kim hanedanının hakimiyeti, tam olarak bu kutsal soya mensup olmalarıyla gerekçelendirilir.

Kim Jong Il ve an'anaviy kiyimdagi ayol birgalikda surati.

Ancak Kim Jong Un'un annesi Ko Yon Hinin kökeni bu tasavvura tam olarak uymamaktadır. Bilgilere göre, 1952 yılında Japonya'nın Osaka şehrinde doğmuştur. Ebeveynleri aslen günümüz Güney Kore topraklarındaki Jeju Adası'ndan olup, Japon sömürge dönemi sırasında oraya göç eden Koreliler arasındaydı. Daha sonra aile Kuzey Kore'ye taşınmıştır.

O dönemde Japonya'dan gelen Koreliler, ülkede «jjepo» olarak adlandırılan bir sınıfa dahil edilmişti. Analistlerin belirttiğine göre, bu grup yabancı etkisine maruz kalmış bir tabaka olarak değerlendirilmiş, devlet kontrolü altında yaşamış ve prestijli eğitim ile yüksek makamlara ulaşmada kısıtlamalarla karşılaşmıştır.

Buna rağmen, Ko Yon Hi seçkin bir sanat topluluğunda faaliyet gösterdiği sırada Kim Jong Il'in dikkatini çekmiştir. Resmi eşi olmasa da, üç çocukları dünyaya gelmiştir. Daha sonra bu çocuklardan biri olan Kim Jong Un, ülke lideri olmuştur.

Kuzey Kore liderleri ve aile a'zolari aks etgan shajara diagrammasi.

Analizlere göre, Kim Jong Il'in diğer çocukları da varis olarak görülmüştü. Ancak büyük oğlu Kim Jong Nam, kalıtsal iktidar sistemini eleştirdiği ve reformları desteklediği için babasının güvenini kaybetmiştir. 2017 yılında Malezya'da öldürülmüştür. Bir diğer oğlu Kim Jong Chol ise çeşitli nedenlerle varislikten uzaklaştırılmıştır. Sonuç olarak, 2011 yılında Kim Jong Il'in vefatından sonra iktidar Kim Jong Un'un eline geçmiştir.

Uzmanlara göre, Kim Jong Un'un annesi hakkındaki bilgilerin gizli tutulması, ülkedeki kalıtsal iktidar sisteminin meşruiyeti ile ilgilidir. Bu nedenle onun doğum günü de dedesi ve babasıninki gibi bir devlet bayramı olarak kutlanmamaktadır.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bayraklar önünde yakın çekim.

Analistler bir başka noktaya daha dikkat çekiyor: Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ve kızı Ju Ae'yi kamuoyuna erken bir dönemde tanıttı. Bazı uzmanlar, bununla ailesinin yasallığına dair olası soruları önceden yanıtlamaya çalışmış olabileceğini vurguluyor.

Uzmanların görüşüne göre, Kim Jong Un'un annesi hakkındaki bilgilerin geniş çapta tartışılması, ülkede yıllar boyunca oluşturulan resmi ideolojileri etkileyebilir. Bu nedenle bu konu, Kuzey Kore'deki en kapalı ve gizemli meselelerden biri olmaya devam etmektedir.

Kim Jong UnKo Yong Hui
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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