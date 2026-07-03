Sandro Tonali 100 Milyon Pound Karşılığında Tottenham'a Geçiyor

İtalya milli takımının orta saha oyuncusu Sandro Tonali, kariyerine Londra ekibi Tottenham'da devam etmeye çok yakın. Newcastle United formasıyla kendini kanıtlayan futbolcunun, Manchester City gibi dev kulüplerin tekliflerini reddedip "Spurs"u tercih etmesi, transfer piyasasının en sansasyonel olaylarından birine dönüştü. Goal.com'un haberine göre.

Sky Sports'a verdiği röportajda Sandro Tonali, bu kararı vermesinde Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin en temel faktör olduğunu açıkça itiraf etti. İtalyan teknik adamla yaptığı görüşmenin, futbolcunun geleceğine dair tüm şüphelerini giderdiğini belirtti. Transferin toplam bedelinin 100 milyon sterlin olması bekleniyor.

Roberto De Zerbi Faktörü ve Ailevi Nedenler

Tonali, tercihini açıklarken Roberto De Zerbi'yi uzun zamandır tanıdığını ve onun futbol anlayışının kendisiyle çok örtüştüğünü vurguladı. "Roberto De Zerbi çok büyük bir etkendi. Onun çalışmalarını uzun süredir takip ediyorum ve futbola bakış açısı bana çok yakın. Onunla konuştuğumda, tam olarak burada olmak istediğimi anladım," dedi futbolcu.

Ayrıca orta saha oyuncusu, Londra'yı seçmesinde ailevi koşulların da önemli bir rol oynadığını gizlemedi. Newcastle'da geçen üç yılın ardından, çocuk sahibi oldukları için ailevi yaşam tarzlarını değiştirmeye karar verdiler. De Zerbi, Tonali'yi projeye sadece bir vatandaş ve dost olarak değil, aynı zamanda profesyonel bir teknik direktör olarak da ikna etmeyi başardı.

Rekor Transfer Bedeli

ESPN'in verdiği bilgiye göre Tottenham, futbolcu için 92,5 milyon pound garanti ödeme ve ek olarak 7,5 milyon pound bonus ödemeyi kabul etti. Bu, Newcastle United için oldukça kârlı bir anlaşma olarak görülüyor; zira kulüp, Tonali'yi 2023 yılında Milan'dan 55 milyon pounda transfer etmişti. "The Magpies" şu an 26 yaşındaki futbolcudan yaklaşık 45 milyon pound net kâr elde ediyor.

Sandro Tonali'nin yeni takımında haftalık 275 bin sterlinin üzerinde maaş alması bekleniyor. Futbolcu yakında Londra'ya uçacak, sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşmenin son resmi detaylarını tamamlayacak. Eski takımıyla dostça vedalaştığını ve tüm tarafların bu anlaşmadan memnun olduğunu belirtti.

Bu transfer, Tottenham için kulüp tarihinin en pahalı transferi olabilir. Roberto De Zerbi yönetiminde yeni bir aşamaya geçmeyi hedefleyen Londra kulübü, Tonali'yi orta sahayı güçlendirmek için ana figür olarak görüyor. Premier League kapsamında bu denli büyük transferlerin, şampiyonluk yarışındaki rekabeti daha da artıracağı şüphesiz.