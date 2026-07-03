Endrick Brezilya Milli Takımı'ndaki Atmosfer ve Carlo Ancelotti Hakkında Konuştu

·19·Spor
Endrick Brezilya Milli Takımı'ndaki Atmosfer ve Carlo Ancelotti Hakkında Konuştu

Brezilya milli takımının genç yıldızı ve Real Madrid forveti Endrick, 2026 Dünya Kupası kapsamında takımın deneyimli futbolcularıyla olan ilişkileri ve başantrenör Carlo Ancelotti yönetimindeki kariyeri hakkında konuştu. Genç yetenek, şu anda milli takım kampında Neymar gibi yıldızlardan dersler aldığını özellikle vurguladı. Goal.com haberine göre.

ESPN'in haberine göre Endrick, milli takımın önde gelen futbolcularıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Neymar, turnuvanın başlangıç kısmını sakatlık nedeniyle kaçırmış olsa da, son maçlarda yedek kulübesinde yan yana oturarak deneyim paylaşımı yapıyorlar. Genç forvet, bu süreci kariyeri için büyük bir okul olarak görüyor.

"Neymar ile ilişkilerimiz çok iyi. Antrenmanlardan sonra şakalaşıyoruz, kart oynuyoruz ve sadece sohbet ediyoruz. Boş zamanlarımızda da birlikteydik. Marquinhos, Casemiro ve Alisson gibi kaptanlarla konuşmak benim için çok önemli. Onlardan deneyim kazanmak harika bir fırsat", diyor Endrick.

Carlo Ancelotti Faktörü ve Taktiksel Değişiklikler

Brezilya milli takımının Japonya'ya karşı oynadığı (2:1) maçın ardından Endrick, başantrenör Carlo Ancelotti hakkında da sıcak düşüncelerini paylaştı. İtalyan uzmanla alınan karar doğrultusunda devre arasından sonra sahaya giren forvet, maçın kaderini değiştirmede önemli bir rol oynadı. Endrick, Avrupa'daki ilk antrenörüyle milli takımda tekrar birlikte çalışmaktan memnun.

"Japonya maçı harikaydı. O an sahaya gireceğimi beklemiyordum. Soyunma odasında bana oyuna gireceğimi söylediklerinde heyecanımı bastırmaya çalıştım. Carlo Ancelotti, Avrupa'daki ilk antrenörüm ve onunla Brezilya milli takımında çalışmaktan daha iyi bir seçenek olamazdı", diye ekledi futbolcu.

Endrick, Real Madrid kulübündeki ilk sezonunu hatırlarken, Ancelotti'nin kendisine her zaman güvendiğini vurguladı. Her zaman ilk 11'de yer almasa da, neredeyse her maçta yedek kulübesinden gelerek takıma yardımcı oldu. Özellikle İspanya Kupası maçlarında Endrick, verimliliğini yüksek düzeyde sergilemişti.

Şu anda Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına hazırlanıyor. Endrick, Neymar ve diğer kıdemli futbolcuların tavsiyelerine dayanarak uzun vadeli kariyeri için temel attığını söylüyor. Genç yıldızın temel amacı, kendisine verilen her dakikayı verimli kullanarak milli takımın galibiyetlerine katkıda bulunmak.

EndrickNeymarCarlo AncelottiBrezilyaReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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