NVIDIA Rakibi Etched, Arizona Üzerinden TSMC Kapasitelerine Erişmeyi Planlıyor

Yapay zeka çipleri pazarında NVIDIA'nın ana rakiplerinden biri olarak görülen Etched girişimi, üretim zincirini genişletmek için stratejik adımlar atıyor. Dört yıl önce kurulan ve şu anda 5 milyar dolar değerlemeye sahip olan şirket, ilk çiplerini TSMC fabrikalarında başarıyla geliştirdi. Ancak, küresel çip kıtlığı ve üretim kapasitelerinin sınırlı olduğu bir ortamda şirket, geleceğini ABD'nin Arizona eyaleti ile ilişkilendiriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgilere göre Etched, bu yılın yaz aylarında sistemlerini müşterilere teslim etmeye başlamayı planlıyor. Ancak üretim ölçeklendirme (scaling) konusu hala güncelliğini koruyor. Diğer çip tasarımcıları gibi Etched de TSMC'nin Tayvan'daki fabrikalarındaki sınırlı kotalar için mücadele etmek zorunda. İşte tam bu noktada yatırımcı Jack Selby ve onun Copper Sky Capital girişim sermayesi fonunun yardımı bekleniyor.

Jack Selby, PayPal'ın eski yöneticisi ve Peter Thiel'in Thiel Capital aile ofisinin uzun süreli yönetici direktörüdür. 2021 yılında Phoenix'te Copper Sky fonunu kuran Selby'nin temel amacı, Arizona ve ABD'nin güneybatısındaki girişimleri desteklemektir. Selby, Etched'in 120 milyon dolarlık A serisi yatırım turuna katılarak girişimin üretimi Arizona'ya taşımasına yardımcı olma sözü verdi.

Arizona — Yarı İletken Endüstrisinin Yeni Merkezi

Selby'nin stratejisi; Kaliforniya, Massachusetts ve New York'taki girişimleri kendi bölgesine çekerek üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Arizona Commerce Authority konsey üyesi olarak, eyalete büyük teknoloji şirketlerini çekmede önemli bir rol oynuyor. Etched için bu ortaklık, TSMC'nin Arizona'daki yeni GIGAFAB fabrikasına doğrudan bir yol açabilir.

"Copper Sky, Etched'e yatırım yaptığında, Arizona yarı iletken endüstrisi ile olan bağlantılarımızı, özellikle yerel TSMC fabrikasıyla olan ilişkilerimizi net bir şekilde anlamışlardı", diye belirtti Jack Selby. Bu ortaklık, girişimin Tayvan'daki fabrikalara olan bağımlılığını azaltmasına ve ABD içinde istikrarlı bir tedarik zinciri oluşturmasına olanak tanıyor.

Şu anda Copper Sky fonu, ikinci 300 milyon dolarlık fonunu oluşturmak üzerinde çalışıyor. Bu kaynaklar sadece güneybatı bölgesi için değil, tüm ABD genelindeki yüksek teknolojili donanım (hardware) üreticileri ve savunma sektörü girişimlerini finanse etmek için kullanılacak. Bu da NVIDIA'nın domine ettiği pazarda yeni oyuncuların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için bu süreçler, küresel çip pazarındaki jeopolitik değişimlerin bir parçası olarak önem taşıyor. Üretimin Asya'dan ABD'ye geri dönmesi (reshoring), gelecekte yapay zeka cihazlarının fiyatlarını ve erişilebilirliğini doğrudan etkileyecektir. Etched gibi girişimlerin başarısı ise pazarda sağlıklı rekabeti şüphesiz artıracaktır.