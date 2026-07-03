İspanya, Avusturya'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi

Avrupa şampiyonu İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın play-off aşamasında gerçek gücünü göstermeye başladı. Los Angeles'ta oynanan maçta "La Roja", Avusturya engelini kolayca aşarak turnuvanın çeyrek final biletini kaptı. Goal.com haberine göre.

Maçın ilk dakikalarından itibaren İspanya oyun kontrolünü eline aldı. İlk yarıda Aymeric Laporte ve Marc Cucurella'nın yarattığı tehlikeli pozisyonlar golle sonuçlanmasa da, İspanyolların baskısı meyvelerini verdi. Özellikle Cucurella'nın attığı golün, kaleciye yönelik sert müdahale gerekçesiyle iptal edilmesi bile Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin şevkini kıramadı.

Maçın 30. dakikasında skor değişti. Marc Cucurella'nın kanattan gönderdiği isabetli pası Mikel Oyarzabal ağlarla buluşturdu. Goal.com'un aktardığına göre, İspanya milli takımı maç boyunca mutlak üstünlüğe sahip olurken, Avusturya kalecisi Alexander Schlager takımını birkaç kez kesin gollerden kurtardı.

Lamine Yamal'ın becerisi ve bitirici vuruşları

İkinci yarıda da oyun senaryosu değişmedi. İspanyol yetenek Lamine Yamal, driplingleri ve hızlı hareketleriyle Avusturya savunmasını düzenli olarak çaresiz bıraktı. Kendisi gol atamasa da, takımının hücum gücünü sağlamada ana rolü oynadı. David Alaba'nın topu çizgiden çıkardığı pozisyonda bile Yamal'ın katkısı büyüktü.

Maçın 70. dakikasında Pedro Porro, Alex Baena'nın pası sonrası kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru ise Mikel Oyarzabal dublesini tamamlayarak skoru 3-0'a getirdi. Bu gole yine Cucurella asist yaptı.

İspanya milli takımı bu galibiyetle çeyrek finalde Portekiz veya Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Uzmanlara göre, Avrupa şampiyonları turnuvanın başında biraz sönük görünse de, play-off aşamasına gelindiğinde en yüksek formuna ulaşıyor. Avusturya ise bu mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.