ABD Uzay İstihbaratını Özel Sektöre Devrediyor: Victus Haze Görevi

·20·Teknoloji
ABD Uzay İstihbaratını Özel Sektöre Devrediyor: Victus Haze Görevi

ABD Uzay Kuvvetleri (U.S. Space Force), yörüngedeki rakip devlet uydularını izleme ve yeteneklerini analiz etme konusunda yeni bir strateji uygulamaya başladı. Bu noktada askeri yetkililer, özel girişimlerin imkanlarından yararlanmayı tercih ediyor. Yakın zamanda True Anomaly ve Rocket Lab şirketleri tarafından gerçekleştirilen karmaşık yörünge operasyonu, uzaydaki askeri hazırlıkların yeni bir aşamasını gözler önüne serdi. Techcrunch.com haberine göre .

Victus Haze adı verilen bu tatbikat kapsamında, iki şirketin uyduları yörüngede birbirine çok yakın mesafede buluştu. TechCrunch'ın haberine göre, bu operasyon ABD, Rusya ve Çin arasındaki uzay silahlanma yarışı hız kazanırken kritik bir öneme sahip. Tatbikatın temel amacı, yörüngeye yeni yerleştirilmiş bilinmeyen bir nesneyi kısa sürede tespit etmek ve yakından incelemektir.

Hızlı fırlatma ve yörünge yakalama

Rocket Lab şirketi, Puma adlı aracını emir geldikten sonra sadece 16 saat 42 dakika içinde uzaya fırlatmayı başardı. Normalde roket fırlatma süreçlerinin aylar süren hazırlıklar gerektirdiği unutulmamalıdır. Yörüngede ise onu True Anomaly tarafından geliştirilen Jackal aracı bekliyordu. Jackal, sensörleri yardımıyla hedefi 2000 km mesafeden tespit ederek ona yaklaştı ve farklı açılardan görüntüledi.

True Anomaly CEO'su Even Rogers'a göre, bu operasyon modern uzay tarihinde NASA veya devlet görevleri dışında gerçekleştirilen en karmaşık buluşma operasyonudur. Yörüngede saatte yaklaşık 28 000 km hızla hareket eden iki aracı birbirine güvenli şekilde yaklaştırmak, muazzam bir mühendislik becerisi gerektiriyor.

Uzaydaki yeni jeopolitik durum

ABD ordusu, Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerinden endişe duyuyor. Bu ülkeler düzenli olarak yeni türde uzay silahlarını ve istihbarat cihazlarını yörüngeye yerleştiriyor. True Anomaly yöneticisi, şu an ABD'de veri toplama konusunda boşluklar olduğunu ve özel sektörün bu eksikliği hızla giderebileceğini vurguladı.

Önümüzdeki haftalarda görevin daha karmaşık aşamaları planlanıyor. Bu aşamalarda Rocket Lab uydusu, Jackal'ın takibinden kaçmaya çalışacak ve buna karşılık karşı istihbarat manevraları gerçekleştirecek. Bu durum, uzaydaki gerçek askeri çatışma senaryolarını andırıyor.

Bu iş birliği, uzay endüstrisinde SpaceX gibi devlerin yanı sıra daha küçük girişimlerin de askeri siparişler pazarındaki yerinin arttığını gösteriyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de uzay teknolojileri ve bunların güvenlikteki rolü, gelecekte şüphesiz önemli bir stratejik yön haline gelecektir.

ABDUzayRocket LabTrue AnomalyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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