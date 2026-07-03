Cristiano Ronaldo Hırvatistan maçının kahramanı oldu

·66·Spor
Cristiano Ronaldo Hırvatistan maçının kahramanı oldu

Cristiano Ronaldo, bir başka kritik maçta da Portekiz milli takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederken, Ronaldo maçın adamı seçildi.

Ronaldo penaltıdan gol attı

Cristiano, maç sırasında penaltıyı gole çevirerek Portekiz'in galibiyetine önemli bir katkı sağladı.

Deneyimli forvet, daha sonra teknik heyetin kararıyla kenara alındı. Sahadaki performansı ise maçın en iyi oyuncusu ödülüyle taçlandırıldı.

Portekiz play-off turundaki yolculuğuna devam ediyor

Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, Portekiz'e çeyrek final biletini getirdi.

Şimdi Portekizlileri turnuvanın en beklenen eşleşmelerinden biri bekliyor.

Sıradaki rakip: İspanya

Portekiz, çeyrek finalde İspanya milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

İber Yarımadası'nın iki futbol devi arasındaki mücadele 6 Temmuz tarihine planlandı. Bu maçın galibi Dünya Kupası çeyrek finaline yükselecek.

Ronaldo'nun bir sonraki kritik maçta da takımına yardımcı olup olamayacağı, taraftarların merakla beklediği temel sorulardan biri.

Cristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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