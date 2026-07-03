Portekiz, Hırvatistan'ı mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla zorlu bir mücadele sonunda mağlup etti. Roberto Martinez'in öğrencileri, bu sonuçla turnuvanın çeyrek final biletini kaptı. Maç dramatik olaylara sahne olurken, karşılaşmanın kaderini son dakikalarda oyuna sonradan giren forvet belirledi. Goal.com haberine göre.

Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın temkinli oyunuyla başladı. Cristiano Ronaldo birkaç fırsat yakalamasına rağmen bitiricilik noktasında etkisiz kaldı. Joao Cancelo sol kanattan tehlikeli ortalar yaparak rakip savunmayı zorlamaya çalıştı ancak devre arasına kadar skor değişmedi. Goal.com'un aktardığına göre, ilk yarı fikirsel olarak zengin ancak uygulama açısından zayıf geçti.

İkinci yarıda oyunun temposu keskin bir şekilde arttı. Hırvatlar kontra ataklarda etkili olmaya başlayarak üst üste tehlikeli pozisyonlar yarattı. Kaleci Diogo Costa, Mateo Kovacic'in sert şutunu kurtarmayı başarsa da, iki dakika sonra Ivan Perisic Portekiz ağlarını sarstı. Deneyimli kanat oyuncusunun isabetli vuruşu Hırvatları 1-0 öne geçirdi.

Ronaldo ve Ramos'un kahramanlığı

Skorda geriye düşen Portekiz baskısını artırdı. Renato Veiga ceza sahası içinde yıktırılınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo yanılmadı ve durumu eşitledi. Bu gol, Portekizli yıldız için psikolojik açıdan çok önemliydi. Ardından teknik direktör Roberto Martinez, Ronaldo'yu Gonçalo Ramos ile değiştirmeye karar verdi.

Maçın sona ermesine kısa bir süre kala Rafael Leao sağ kanattan harika bir orta kesti. Yedekten giren Gonçalo Ramos, iki savunmacının arasında yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu pozisyonda Hırvat kalecisi çaresiz kaldı.

Maçın son saniyeleri gerçek bir dramaya dönüştü. Hırvatistan milli takımı beraberliği yakalamış gibi göründü ancak VAR incelemesi sonrası Mario Pasalic'in Josko Gvardiol'e pas verirken ofsaytta olduğu tespit edildi. Sonuç olarak gol iptal edildi ve Portekiz zorlu galibiyetini korudu. Şimdi Martinez'in ekibini play-off aşamasında İspanya'ya karşı ciddi bir sınav bekliyor.