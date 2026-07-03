Microsoft'un Gizemli Project Aion İşletim Sistemi Videoda Görüntülendi

·3·Teknoloji
Microsoft'un Gizemli Project Aion İşletim Sistemi Videoda Görüntülendi

Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir haber yayıldı: Microsoft şirketinin Project Aion kod adlı yeni işletim sisteminin çalışma sürecini gösteren bir video internete sızdırıldı. Bu sistemin geleneksel Windows konseptinden önemli ölçüde farklı olması ve yapay zeka ile bulut teknolojilerine dayalı geleceğin bilgisayarları için bir temel oluşturması bekleniyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com verilerine göre, bu video 2024 yılı boyunca kaydedilmiş olup Microsoft şirketinin iç laboratuvarlarındaki deneylerden biri olduğunu gösteriyor. Şu an için bu sistemin resmi bir tanıtımı yapılmadı ve genel kullanıma açılıp açılmayacağı da belirsiz. Ancak, Project Aion kapsamındaki geliştirmelerin şirketin gelecek ürünlerinde, özellikle Windows 11 veya Windows 12 güncellemelerinde karşılık bulması mümkün.

Project Aion klasik Windows mimarisine sahip değil, bunun yerine Win3 olarak adlandırılan, önemli ölçüde kısaltılmış ve optimize edilmiş bir versiyona dayanıyor. Sistemin temel sütunları olarak yapay zeka ve Microsoft Edge tarayıcısı seçilmiş. Bu yaklaşım Google tarafından geliştirilen ChromeOS sistemini anımsatıyor, ancak Microsoft burada temel odağı AI (yapay zeka) yeteneklerine yöneltmiş.

Web uygulamaları ve bulut geleceği

Bu işletim sisteminin en önemli özelliği, Windows için tasarlanmış geleneksel (.exe) uygulamaları doğrudan cihaz üzerinde çalıştıramamasıdır. Bunun yerine Project Aion, kullanıcılara web siteleri ve progresif web uygulamaları (PWA) aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu, sistemin hızlı çalışmasını ve düşük güç tüketimini sağlar.

Kullanıcının karmaşık programlara, örneğin ağır grafik düzenleyicilere veya özel iş yazılımlarına ihtiyacı olduğunda, Microsoft bunları bulut servisleri aracılığıyla sunmayı planlıyor. Özellikle Windows 365 hizmeti yardımıyla, tam fonksiyonel programların uzak sunucu gücü kullanılarak çalıştırılması öngörülüyor. Bu da düşük donanımlı dizüstü bilgisayarlarda bile profesyonel görevlerin yerine getirilmesine olanak tanır.

Özbekistan pazarı için de bu tür hafif işletim sistemleri büyük önem taşıyor. Ülkemizde eğitim ve ofis işleri için ucuz ancak hızlı cihazlara olan talep yüksek. Project Aion gibi sistemlerin yüklü olduğu dizüstü bilgisayarlar, güçlü donanım gerektirmedikleri için öğrenciler için uygun ve ekonomik bir çözüm olabilir.

Bir yapay zeka ajanı olarak Windows

Microsoft yönetimi daha önce Windows sistemini basit bir arayüzden tam teşekküllü bir "AI-ajan" seviyesine çıkarma niyetinde olduğunu birkaç kez vurgulamıştı. Project Aion projesinin tam olarak bu stratejinin bir parçası olma ihtimali yüksek. Sistemin kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek gerekli bilgileri önceden hazırlaması ve karmaşık komutları bağımsız olarak yerine getirmesi bekleniyor.

Şu an için Project Aion sadece deneysel bir proje olarak kalmaya devam ediyor. Ancak teknoloji devinin bu yöndeki hamleleri, gelecekte ağır ve karmaşık işletim sistemlerinden vazgeçip tamamen internet ve yapay zekaya bağlı hafif platformlara geçeceğimizi gösteriyor. Microsoft bu konuda Apple ve Google ile rekabette yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

MicrosoftWindowsProject AionYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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