Mark Zuckerberg, yapay zeka ajanlarının beklenenden daha yavaş geliştiğini kabul etti

·22·Teknoloji
Mark Zuckerberg, yapay zeka ajanlarının beklenenden daha yavaş geliştiğini kabul etti

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka (AI) alanındaki stratejisinin beklenen sonuçları vermediğini açıkladı. Şirket içi bir toplantıda konuşan CEO, yapay zeka ajanlarının gelişim hızının yönetimin planladığı düzeyde hızlanmadığını belirtti. Bu durum, teknoloji dünyasında insan emeğinin yapay zeka ile değiştirilme sürecinin düşünülenden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Reuters haber ajansına göre Zuckerberg, Perşembe günü düzenlenen kapalı bir toplantıda çalışanlara AI ajanları transformasyonunun beklendiği gibi "hızlanmadığını" bildirdi. Daha önce Meta yönetimi, bu teknolojilerin iş verimliliğini keskin bir şekilde artıracağına ve birçok süreci otomatize edeceğine güvenmişti. Ancak pratikte, yeni sistemlerin uygulanması ve bunların insan yerine konumlandırılması oldukça zaman alıyor.

Bu yılın başında Meta, iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu, yani 8.000'e yakın çalışanı işten çıkarmıştı. Bloomberg verilerine göre, 7.000 çalışan daha, "Agent Transformation" (Ajan Transformasyonu) adlı özel grup da dahil olmak üzere çeşitli AI birimlerine aktarıldı. Zuckerberg, bu küçülme ve yeniden dağıtım süreçlerinin beklendiği kadar "pürüzsüz" geçmediğini kabul etti.

Personel değişimi ve beklenmedik zorluklar

Şirket CEO'sunun sözlerine göre, kitlesel işten çıkarmalar teknoloji pazarındaki değişikliklere uyum sağlamak için gerçekleştirildi. Yönetim, hızlı önlemler alınmazsa Meta'nın rekabette geride kalabileceği endişesini taşıyordu. Ancak yeni AI yapısının avantajları henüz tam olarak ortaya çıkmadı. Zuckerberg, önümüzdeki 3-6 ay içinde yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başlamasını umuyor.

Aynı zamanda, Meta içindeki ortam hakkında da çeşitli haberler yayılıyor. Bazı mühendisler, yeni kurulan AI birimlerindeki çalışma düzenini aşırı ağır ve psikolojik baskı dolu olarak tanımlıyor. Bu da şirketin teknolojik yarışta galip gelme yolundaki iç zorluklarına işaret ediyor. Özbek uzmanlar için de bu durum önemli bir ders olabilir: En büyük teknoloji devleri bile AI entegrasyonunda personel konusunda hatalar yapabiliyor.

Meta, bu yıl AI altyapısını geliştirmek için astronomik bir miktarda — 145 milyar dolara kadar — kaynak harcamayı planlıyor. Bu fonlar temel olarak hesaplama güçlerini artırmaya ve yeni modelleri eğitmeye yönlendirilecek. Şirket, NVIDIA gibi tedarikçilerden en modern çipleri satın alarak ChatGPT ve diğer rakiplerine karşı konumunu güçlendirmek istiyor.

Özetle, Meta örneğinde görüldüğü üzere, yapay zeka devrimi sadece algoritmalarla değil, aynı zamanda yönetim ve insan kaynaklarıyla ilgili karmaşık bir süreçtir. Zuckerberg'in açıklaması, teknolojik optimizm ile gerçek imkanlar arasındaki farkı bir kez daha ortaya çıkardı.

MetaMark ZuckerbergYapay ZekaTeknolojiIT Pazarı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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