De la Fuente: «Büyük takımlar belirleyici anlarda ortaya çıkar»

·36·Spor
De la Fuente: «Büyük takımlar belirleyici anlarda ortaya çıkar»

İspanya milli takımı, Dünya Kupası 2026 son 16 turunda Avusturya'yı rahat bir galibiyetle geçti.

Maç sonrası takımın teknik direktörü Luis de la Fuente, oyuncularının performansını övdü ve play-off'un bir sonraki aşamasında İspanya'yı daha zorlu sınavların beklediğini belirtti.

Önceki maçlar derinlemesine analiz edildi

Luis de la Fuente, teknik ekibin Avusturya maçı öncesinde takımın önceki karşılaşmalarını detaylı bir şekilde incelediğini söyledi.

«Büyük takımlar belirleyici anlarda kendilerini gösterirler. Önceki maçlardaki tüm detayları dikkatle analiz ettik», dedi teknik adam.

Ona göre, bu analizin sonuçları İspanya'nın sahadaki hareketlerine net bir şekilde yansıdı.

«Neredeyse kusursuz bir oyun sergiledik»

İspanya teknik direktörü, takımının Avusturya karşısında neredeyse tüm kulvarlarda yüksek seviyede performans gösterdiğini kaydetti.

«Avusturya maçında hemen hemen her alanda kusursuz bir oyun sergiledik», dedi de la Fuente.

Bununla birlikte, takımın hala gelişmesi ve her açıdan daha güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Bir sonraki aşamada rekabet daha da artacak

İspanya çeyrek finale yükselmiş olsa da, de la Fuente takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

«Çeyrek finalde bizi daha güçlü rakipler bekliyor», dedi teknik direktör.

Ona göre, Dünya Kupası'nın sonraki aşamalarında her hata belirleyici bir önem taşıyor.

«Bu takımdan daha fazlası bekleniyor»

Luis de la Fuente, İspanya milli takımının temel özelliğinin sürekli büyüme ve gelişim olduğunu belirtti.

FIFA'nın resmi web sitesinde yer alan açıklamasında teknik adam, «Sürekli büyümek ve gelişmek bizim karakterimizdir. Bu takımdan her seferinde daha fazlası talep edilir», ifadelerini kullandı.

İspanya, Avusturya maçında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi takımın önünde play-off'un daha karmaşık ve sorumluluk gerektiren aşaması var.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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