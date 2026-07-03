Arnautovich İspanya maçının ardından takım arkadaşlarına seslendi

Avusturya milli takımının forveti Marko Arnautovich, Dünya Kupası 2026 son 16 turunda İspanya'ya karşı oynanan maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

Deneyimli futbolcu rakibin üstünlüğünü kabul ederken, Avusturya ilk golü attığında maç senaryosunun tamamen değişebileceğini vurguladı.

«Güçlü bir rakip kazandığında, bunu kabul etmek gerekir»

Arnautovich, İspanya'nın rahat galibiyetini hak edilmiş olarak değerlendirdi.

«Eğer rakip daha güçlüyse ve net bir galibiyet alıyorsa, bunu kabul etmek gerekir» dedi.

Bununla birlikte forvet, Avusturya'nın da maçın kaderini etkileme şansı olduğunu belirtti.

«Bence ilk golü biz atmış olsaydık, maç çok daha farklı gelişebilirdi».

İspanya'ya yüksek puan verdi

Marko Arnautovich, İspanya milli takımının gücünü özellikle takdir etti.

«İspanya'ya büyük saygı duyuyorum. Harika bir takım ve şüphesiz bu Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri» dedi futbolcu.

«Başınızı dik tutun»

Avusturya'nın turnuvadaki yolculuğu sona ermiş olsa da Arnautovich, takım arkadaşlarını moral bozmamaya çağırdı.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan sözlerinde, «Çocuklar çok üzülmemeli. Başınızı dik tutun; biz yine tarih yazdık» ifadelerini kullandı.

Avusturya, play-off turunda İspanya gibi güçlü bir rakibe karşı şansını kaybetti. Ancak Arnautovich'e göre, takımın Dünya Kupası'ndaki katılımı ülke futbolu için yine de tarihi bir sonuç olarak kalacak.