Ronaldo 1000 gol hedefine daha da yaklaştı: 976. golünü attı

·69·Spor
Ronaldo 1000 gol hedefine daha da yaklaştı: 976. golünü attı

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Cristiano Ronaldo bir kez daha gol atarak kariyerindeki toplam gol sayısını 976'ya çıkardı.

Ronaldo penaltıyıle net bir şekilde değerlendirdi

Maçın 68. dakikasında Portekiz penaltı kazandı.

Topun başına geçen Cristiano Ronaldo, fırsatı iyi değerlendirerek rakip kaleyi havalandırdı.

Bu gol, Portekizli futbolcunun profesyonel kariyerindeki 976. golü oldu.

1000 gole 24 adım kaldı

Böylece Ronaldo, efsanevi 1000 gol hedefine daha da yaklaştı.

Artık bu devasa rakama ulaşmak için 24 gol daha atması gerekiyor.

Dünya Kupası'ndaki üçüncü golü

Hırvatistan ağlarına gönderdiği gol, Cristiano'nun 2026 Dünya Kupası'ndaki üçüncü golü oldu.

Grup aşamasında Özbekistan Milli Takımı ile oynanan maçta iki kez rakip kaleyi sarsmıştı.

Sıradaki rakip İspanya

Portekiz, çeyrek finalde İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

İki güçlü ekip arasındaki mücadele 6 Temmuz tarihine planlandı. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Ronaldo'nun 1000 gol hedefine doğru bir adım daha atıp atmayacağı.

Cristiano RonaldoCristiano RonaldoXroatiyaIspaniya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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