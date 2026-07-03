İsviçre — Cezayir: İlk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri devam ediyor.

Sıradaki maçta İsviçre ve Cezayir milli takımları çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

Maç saat 08:00'de başlayacak

İsviçre — Cezayir karşılaşması Taşkent saatiyle 08:00'de başlayacak.

Kazanan takım, Dünya Kupası 2026'nın son 16 turuna yükselecek.

İsviçre'nin ilk 11'i

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo.

Cezayir'in ilk 11'i

Cezayir: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez.

Dünya Kupası 2026. Son 16 Turu

İsviçre — Cezayir

Başlama saati: 08:00, Taşkent saatiyle.

Her iki takım da en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkıyor. Şimdi tüm gözler, çeyrek final biletinin kaderini belirleyecek olan bu maça çevrildi.