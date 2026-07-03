Xiaomi, 20 000 mAh Kapasiteli Yeni Power Bank'ini Küresel Pazara Sunuyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı ve yüksek kapasiteli yeni Power Bank 20000 22.5W harici bataryasını uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Cihaz, şirketin küresel web sitesinde halihazırda göründü; bu da yakın günlerde Özbekistan ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünya pazarlarında satışların başlayacağının bir göstergesi. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, yüksek kapasitesi ve kompakt tasarımında kendini gösteriyor. Cihaz 20 000 mAh (74 Wh) güce sahip olup, bu miktar modern akıllı telefonları ortalama 3-4 kez tam şarj etmek için yeterli kabul ediliyor. ixbt.com verilerine göre, küresel versiyon Çin iç pazarı için çıkarılan varyanttan bir noktada ayrılıyor: uluslararası modelde gövdeye entegre bir kablo bulunmuyor.

Teknik Özellikler ve Bağlantı Portları

Cihaz, aynı anda birden fazla cihazı şarj etmeye olanak tanıyan üç port ile donatılmıştır. Özellikle kullanıcıların kullanımına bir adet USB Type-C ve iki adet USB Type-A portu sunulmaktadır. Bu sayede sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda tablet, akıllı saat veya kulaklıklar da aynı anda şarj edilebilir. Maksimum çıkış gücü 22,5 W olup, hızlı şarj standartlarını desteklemektedir.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiş. Xiaomi mühendisleri yeni modele kapsamlı bir koruma sistemi entegre ettiler. Bu sistem, cihazı aşırı ısınmaya, aşırı yüklenmeye, kısa devreye ve ani voltaj değişimlerine karşı güvenilir bir şekilde korur. Bu tür koruma önlemleri, bataryanın hizmet ömrünü uzatırken kullanıcı güvenliğini de sağlar.

Tasarım ve Fiyat Politikası

Görünüm açısından Power Bank 20000 22.5W klasik bir tarzda tasarlanmış. Boyutları 150,6 x 72,2 x 26,3 mm olup, çantada veya cepte taşımak için oldukça uygundur. Küresel pazarda bu cihazın temel olarak siyah renkte satışa sunulması bekleniyor. Gövde malzemesi dayanıklı plastikten üretilmiş olup, günlük kullanımdaki çizilmelere karşı dirençlidir.

Yeni ürünün Avrupa ve BDT ülkeleri için resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Çin pazarında bu cihaz yaklaşık 25 ABD doları civarında fiyatlandırıldı. Uzmanlara göre, küresel pazarda fiyatlar lojistik ve vergiler nedeniyle biraz daha yüksek olabilir, buna rağmen kendi segmentindeki en rekabetçi ürünlerden biri olmaya devam edecektir.

Özbek teknoloji tutkunları için bu haber özellikle önem taşıyor, çünkü Xiaomi markasının aksesuarları ülkemizde oldukça popüler. Kalite ve fiyat dengesi açısından bu Power Bank'in, uzun yolculuğa çıkanlar ve gün boyu aktif cihaz kullananlar için ideal bir çözüm olması bekleniyor.