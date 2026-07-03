Dünya Kupası 2026: Portekiz 90+4'te Gelen Golle Son 16 Turuna Yükseldi

Dünya Kupası 2026 son 32 turunun (Sıralama tarihindeki ilk 48'li sistemdeki Round 32) en çekişmeli maçlarından biri sona erdi. Roberto Martinez'in öğrencileri, maç boyunca geride olmalarına rağmen gerçek bir karakter ve irade ortaya koydular.

Maç kronolojisi ve goller

53. dakika: Hırvatlar, deneyimli Ivan Perišić nin golüyle öne geçerek Portekizlileri zor durumda bıraktı — 0:1 .

68. dakika: Milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek durumu eşitledi — 1:1 .

90+4. dakika: Martinez'in taktik hamlesi meyvesini verdi. Yedek kulübesinden oyuna giren Gonçalo Ramos hakemin eklediği kritik dakikalarda galibiyet golünü attı — 2:1.

Takımların kadroları

Portekiz — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.

Hırvatistan — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Sıradaki aşama: Bizi süper bir kapışma bekliyor!

Hırvatistan engelini başarıyla aşan Portekiz milli takımı resmen son 16 turuna yükseldi. Şimdi çeyrek final yolunda onları turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan İspanya bekliyor.

Ronaldo ve La Furia Roja arasındaki bu klasik Pirene derbisinin, Dünya Kupası 2026'nın şüphesiz en ateşli karşılaşması olması bekleniyor!