Bugün 2026 Dünya Kupası'nda üç kritik maç var

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda play-off heyecanı devam ediyor.

Bu akşam ve yarın sabah son 32 turunun sıradaki üç karşılaşması oynanacak. Avustralya, Mısır, Argentina, Cabo Verde, Kolombiya ve Gana çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

Avustralya ve Mısır ilk olarak karşı karşıya gelecek

3 Temmuz günü Taşkent saatiyle 23:00'te Avustralya ve Mısır milli takımları arasındaki mücadele başlayacak.

Her iki takım da turnuvadaki yolculuğuna devam etmek ve bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Argentina, Cabo Verde'ye karşı

4 Temmuz sabahı turnuvanın favorilerinden Argentina sahaya çıkıyor.

Argentinalılar saat 03:00'te Cabo Verde milli takımı ile çeyrek final bileti için kapışacak.

Kolombiya'nın rakibi Gana

Günün son karşılaşmasında Kolombiya ve Gana milli takımları karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele 4 Temmuz günü Taşkent saatiyle 06:30'da başlayacak.

2026 Dünya Kupası. Son 32 turu maçları

3 Temmuz

23:00 — Avustralya — Mısır

4 Temmuz

03:00 — Argentina — Cabo Verde

06:30 — Kolombiya — Gana

Üç maçın galibi de Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükselecek. Taraftarları futbol dolu ve heyecanlı bir gece daha bekliyor.