FIFA sıralamasında yeni lider: İspanya, Arjantin'i tahtından indirdi

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımını mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya, FIFA sıralamasında yeniden zirveye yerleşti. İspanyollar, 1995,88 puanla listenin başına geçerken, bir önceki güncellemeye göre hanesine 30,27 puan ekledi ve Arjantin'i liderlik koltuğundan etti.

Arjantin, finaldeki mağlubiyet nedeniyle puan kaybetmese de 1970,37 puanla ikinci sıraya geriledi.

Zamin.uz FIFA'nın güncellenmiş sıralaması, ilk 10'daki değişimleri ve Dünya Kupası'nda önemli başarılara imza atan milli takımların performanslarını yansıtıyor.

«Tarihi lanet» yine bozulmadı

Dünya Kupası'na sıralama lideri olarak başlayan her takımı takip eden o meşum istatistik bir kez daha doğrulandı: FIFA sıralamasında birinci sırada yer alan takımlardan hiçbiri turnuvayı şampiyon olarak tamamlayamadı. Arjantin de bu «tarihi laneti» kıramadı.

Sıralamanın üst kısımlarında yer alan diğer milli takımlar da turnuvadaki performanslarına göre yerlerini aldılar:

Fransa: 1948,97 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İngiltere: 33,41 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Meksika: İlk 10'daki en dikkat çekici sıçramayı gerçekleştirdi. Son 16 turunda İngiltere'ye elenmesine rağmen, grup aşaması ve turnuva genelindeki sonuçlarıyla 4 basamak birden yükselerek 10. sıraya yerleşti.

FIFA Sıralaması İlk 10 Takım

Sıra Milli Takım Değişim Puan / Detay 1 İspanya ⬆️ (+30,27) 1995,88 — Dünya şampiyonu ve yeni lider 2 Arjantin ⬇️ 1970,37 — Final mağlubiyeti sonrası 2. sıraya geriledi 3 Fransa ➡️ 1948,97 — Üçüncü sıradaki yerini korudu 4 İngiltere ⬆️ 33,41 puan toplayarak 4. sıraya yükseldi 5 Brezilya ⬆️ (+1) Bir basamak yükseldi 6 Fas ⬆️ (+1) Bir basamak yükseldi 7 Portekiz ⬇️ (-2) İki basamak geriledi 8 Belçika ➡️ 8. sıradaki yerini korudu 9 Hollanda ➡️ 9. sıradaki yerini korudu 10 Meksika ⬆️ (+4) İlk 10'a giriş yaptı

İlk 10 dışındaki en büyük başarılar: Yeşil Burun Adaları ve Norveç

İlk 10 dışında ciddi bir yükseliş kaydeden iki takım öne çıktı: