Manchester United, Tottenham yeteneğini 8 milyon sterlin karşılığında transfer etti

·46·Spor
Manchester United, Tottenham yeteneğini 8 milyon sterlin karşılığında transfer etti

İngiliz kulübü Manchester United, gelecek için temel oluşturmaya devam ediyor. Takım, Tottenham altyapısından yetişen yetenekli kanat oyuncusu Tynan Thompson'ın transferini resmen duyurdu. 18 yaşındaki futbolcunun transferi, Old Trafford temsilcileri için sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda genç yetenekler için verilen mücadelede rakiplerini geride bırakmanın bir sembolüdür. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Daily Mail gazetesinin verdiği bilgilere göre, anlaşmanın toplam bedeli 8 milyon sterlin civarında. Bunun 4 milyon sterlini peşin ödenecek, geri kalan kısmı ise futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak bonus şeklinde verilecek. Ayrıca Londra kulübü, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkını da elinde tutuyor.

Geleceğin yıldızı ve istatistikleri

Tynan Thompson, Tottenham akademisinde altı yıl boyunca eğitim aldı. Kulüp sistemine 12 yaşında katılmıştı. Geçtiğimiz sezon boyunca kendini göstermeyi başardı: 18 yaş altından 21 yaş altına kadar olan takımlarda toplam 13 gol attı ve 6 asist yaptı. Özellikle UEFA Gençlik Ligi'ndeki 7 maçta attığı 7 gol, uzmanların dikkatini çekti.

Manchester United, resmi açıklamasında futbolcunun transferinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra tam olarak yürürlüğe gireceğini belirtti. Kulüp yönetimi, İngiltere genç milli takımı üyesinin takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve ona gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Bu transfer, Manchester United için yaz transfer dönemindeki tek hamle değil. Kulüp daha önce Youri Tielemans, Andrey Santos ve tecrübeli kaleci Karl Darlow ile sözleşme imzalamıştı. Thompson'ın gelişi, takımın hücum potansiyelini artırmanın yanı sıra teknik direktör Michael Carrick için taktiksel seçenekleri çoğaltmaya hizmet edecek.

İngiltere Premier Ligi takımlarının genç yeteneklere gösterdiği bu ilgi, futbolseverler için her zaman ilgi çekici olmuştur. Manchester United gibi dev kulüplerin akademiye ve genç yıldızlara yatırım yapması, kulübün uzun vadeli stratejisinin istikrarlı olduğunun bir göstergesidir.

Manchester UnitedTottenhamTransferPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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