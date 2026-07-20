Arsenal için sıradaki hedef: Mikel Arteta'nın ekibi artık Şampiyonlar Ligi'ni gözüne kestirdi

·32·Spor
Arsenal için sıradaki hedef: Mikel Arteta'nın ekibi artık Şampiyonlar Ligi'ni gözüne kestirdi

Londra ekibi Arsenal, uzun süredir beklenen İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra, takımın ana odağını Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Mikel Arteta yönetimindeki ekip, 22 yıllık aranın ardından yerel ligde zafere ulaştı ve şimdi kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Arsenal son yıllarda hem yerel hem de uluslararası arenada önemli bir gelişim kaydetti. Premier Lig'de üst üste üç kez ikinci olan "Topçular", nihayet 2025-26 sezonunda altın madalyaya uzandı. Goal.com'a verdiği röportajda kulübün eski forveti Jeremie Aliadiere, artık takım için Şampiyonlar Ligi'nin birincil öncelik haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'daki şanssızlık ve yeni hedefler

Geçtiğimiz sezon Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi ancak Budapeşte'de oynanan final maçında Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. Kulüp tarihinde henüz bu turnuvayı kazanamadığı için bu yenilgi Londra taraftarları için oldukça acı vericiydi. 2025 yılında ise Arteta'nın öğrencileri yarı finalde yine Paris ekibi tarafından elenmişti.

Aliadiere'ye göre, Premier Lig'deki zafer takımın üzerindeki büyük baskıyı kaldırdı. Eski futbolcu, "Bence artık ana odak Şampiyonlar Ligi olacak. Geçen sezon herkes Premier Lig'i düşünüyordu. Şimdi ise kulüp tarihini yeniden yazmalı ve Avrupa'da da zirveye oturmalı" ifadelerini ekledi.

Rekabet ve gelecek planları

Arsenal'in Avrupa'nın zirvesine çıkması kolay olmayacak. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi devler her zaman favori olarak görülüyor. Buna rağmen, Mikel Arteta'nın kurduğu kadro şu anda en parlak dönemini yaşıyor ve Arsene Wenger dönemindeki başarıları bile geride bırakabileceğini gösteriyor.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, transfer döneminde kadroyu daha da güçlendirmek için çalışıyor. Premier Lig'de liderliği korumak önemli olsa da, Şampiyonlar Ligi zaferi Arsenal'i gerçek anlamda dünya futbolunun elitleri arasına geri döndürecektir. Takımın şu anki temel hedefi, 2026-27 sezonunda hem yerel hem de kıtasal düzeyde istikrarı korumaktır.

ArsenalMikel ArtetaŞampiyonlar LigiFutbolPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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