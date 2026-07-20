Arsenal transfer piyasasında sürpriz hamle: Yan Diomande için 120 milyon Euro

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer döneminde stratejisini kökten değiştirmek zorunda kaldı. "Topçular", uzun süredir ana hedef olarak belirledikleri Morgan Rogers yarışında Chelsea'ye geçilince, tüm dikkatini RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'ye çevirdi. Bu transferin sadece Londra kulüpleri arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Avrupa futbolundaki piyasa dengelerini de değiştirmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mikel Arteta'nın ekibi, Aston Villa forveti Morgan Rogers'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı ancak Chelsea sürpriz bir şekilde 117 milyon sterlinlik rekor bir bonservis bedeliyle oyuncuyu renklerine bağladı. Bu başarısızlığın ardından Arsenal yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için yeni isimleri değerlendirmeye başladı. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Londra kulübü Yan Diomande'nin menajerleriyle temasa geçti bile.

Yan Diomande, şu anda Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Fildişi Sahili milli takımının da bir parçası olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Bundesliga'da sergilediği parlak performansla birçok dev kulübün dikkatini çekti. Ancak RB Leipzig, en değerli varlığını ucuza bırakmaya niyetli değil. Alman kulübü, oyuncu için en az 120 milyon Euro (yaklaşık 102 milyon sterlin) talep ediyor.

Rekabet kızışıyor: Liverpool ve PSG de yarışta

Arsenal için bu transferi gerçekleştirmek hiç de kolay olmayacak. Çünkü Diomande için verilen mücadelede Liverpool ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlar şimdiden oldukça mesafe kat etti. Özellikle Paris ekibinin oyuncuyla kişisel şartlarda anlaştığı iddia ediliyor. Liverpool ise Diomande'yi yaşlanan hücum hattı için ideal bir halef olarak görüyor.

Fabrizio Romano, YouTube kanalında durumu şu şekilde yorumladı: "Arsenal, son birkaç gün içinde Diomande'nin menajerleriyle görüşerek anlaşma imkanlarını araştırdı. Morgan Rogers'ı kaptırmak onlar için büyük bir darbe oldu çünkü o, takımın bir numaralı hedefiydi. Artık piyasadaki duruma göre hızlı kararlar almak zorundalar."

Futbolseverler için bu transfer zincirinin oldukça heyecan verici geçeceği kesin. Arsenal gibi takımların bu denli büyük meblağlar harcamaya hazır olması, önümüzdeki sezon İngiltere Premier League'deki rekabetin daha da şiddetli geçeceğinin bir göstergesi. Eğer Diomande Londra'ya taşınırsa, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.

Şimdilik PSG görüşmelerde avantajlı görünse de, Arsenal'in devreye girmesi olayların seyrini her an değiştirebilir. Mikel Arteta, genç ve hızlı kanat oyuncusuyla takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Transfer döneminin sonuna kadar bu "üçlü" rekabetin nasıl bir sonuç vereceği tüm futbol kamuoyunun odağında olacak.