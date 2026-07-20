Arsenal kadrosunda büyük değişim: Gabriel Jesus'un ayrılığı ve Julian Alvarez transferi

Londra kulübü Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla ciddi transfer operasyonları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Takımın eski forveti Jeremie Aliadiere tarafından verilen bilgilere göre, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'un yaz transfer döneminde kulüpten ayrılması artık bir sır değil. Bu ayrılığın kulüp kasasına ek gelir getirmesi ve yeni yıldızlar için yer açması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Şu anda Gunners'ın dikkati Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez üzerinde. Arjantinli dünya şampiyonu, İspanya başkentinde geçirdiği iki sezonun ardından yeni meydan okumaları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Arsenal için bu transfer stratejik bir öneme sahip, çünkü takım uzun süredir istikrarlı gol atan üst düzey bir merkez forvete ihtiyaç duyuyor.

Transfer piyasasındaki rekabet ve finansal engeller

Julian Alvarez ile sadece Londra kulübü değil, Katalan ekibi Barcelona da ilgileniyor. Barcelona yönetimi, Arjantinli oyuncuyu yaşlanan Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir varis olarak görüyor. Ancak Goal.com'un haberine göre, Katalanların içinde bulunduğu zorlu mali durum bu anlaşmaya engel olabilir. Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan kulüp, şu anda büyük transferler yapabilecek durumda değil.

Arsenal ise finansal açıdan oldukça istikrarlı bir konumda ve Alvarez için talep edilen bonservis bedelini ödeyebilecek güçte. Julian Alvarez, İngiltere Premier League'e yabancı değil; Manchester City formasıyla iki sezonda 36 gol atarak takımın üçleme (treble) yapmasına önemli katkı sağladı. Tecrübesi ve lige uyumu, Mikel Arteta'nın sistemi için çok kritik bir faktör.

Rekor düzeyde fiyat ve takımın geleceği

Atletico Madrid, en değerli varlıklarından birini kolayca bırakmak istemiyor. Gelen bilgilere göre İspanyol kulübü, forvet oyuncusu için 150 milyon Euro (yaklaşık 127 milyon Sterlin) talep ediyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Britanya futbol tarihinin rekor transferi olabilir. Arsenal yönetimi, bir futbolcu için bu kadar büyük bir risk alıp almamak konusunda nihai kararı vermeli.

Şu anda Arsenal'in hücum hattında İsveçli Viktor Gyökeres ve Alman Kai Havertz gibi oyuncular bulunsa da, Gabriel Jesus'un sakatlıklara yatkınlığı ve verimliliğinin düşmesi yönetimi yeni çözümler aramaya zorluyor. Jeremie Aliadiere, kulübün Jesus'un satışından elde edilecek geliri tam olarak Julian Alvarez gibi "üst düzey" bir oyuncuya yönlendirmek istediğini vurguluyor.

Arsenal'in her hamlesi İngiltere Premier League'deki şampiyonluk yarışını doğrudan etkilediği için bu transfer gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Julian Alvarez'in Londra'ya taşınması, takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyacak ve Manchester City ile olan rekabeti şüphesiz daha da kızıştıracaktır.