Belçika 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı ancak Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Belçika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda dünyanın en iyi sekiz takımı arasına girmesine rağmen teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı. Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), 62 yaşındaki teknik adamın 31 Temmuz'a kadar süren sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Fransız teknik direktör, RBFA ile yapılan görüşmelerin ardından iş birliğini sürdürmeme konusunda karşılıklı mutabakata varıldığını açıkladı.

Garcia, Belçika'yı Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı

Rudi Garcia, 1 Şubat 2025 tarihinde Belçika Milli Takımı'nın başına Domenico Tedesco'nun yerine geçmişti.

Kendisine verilen görevler arasında kadroyu yenilemek, takımda jenerasyon değişimini başlatmak ve Belçika'yı dünya futbolundaki üst düzey konumunda tutmak vardı.

Garcia yönetimindeki Belçika, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi. Takım, bu aşamada turnuvanın şampiyonu olacak İspanya'ya 1-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sözleşme neden uzatılmadı?

RBFA ve teknik direktörün resmi açıklamasında kararın net nedenleri belirtilmedi. Sadece taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

Garcia, alınan sonucu bir başarısızlık olarak değerlendirmedi. Aksine, takımı UEFA Uluslar Ligi'nin üst liginde ve dünyanın en iyi sekiz milli takımı arasında bıraktığını vurguladı.

«RBFA ile yapılan görüşmelerin ardından, son 18 ayda kat ettiğimiz harika yolu devam ettirmeme kararı aldık. Belçika'yı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ve dünyanın en iyi sekiz takımı arasında bırakıyorum», dedi.

Futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti

Rudi Garcia veda açıklamasında teknik ekibine, futbolculara ve milli takım taraftarlarına özel bir mesaj gönderdi.

«Bizimle birlikte çalışan harika futbolcu grubuna, sportif direktör Vincent Mannaert'e ve tüm Dünya Kupası boyunca bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederim».

Fransız teknik adam, Belçika futbolunda başlayan jenerasyon değişiminin gelecekte de başarıyla süreceğine dair inancını dile getirdi.

«Belçika'ya jenerasyon değişimini başarıyla sürdürmesi için şans diliyorum. Bu süreci başlatmaya katkıda bulunduğum için gururluyum».

Belçika'yı şimdi kim çalıştıracak?

Rudi Garcia'nın ayrılığının ardından Belçika Futbol Federasyonu yeni bir teknik direktör arayışına başlayacak. Şu an için yerine kimin geçeceği açıklanmadı.

Yeni teknik adamın önünde, Garcia'nın başlattığı kadro yenileme sürecini devam ettirmek, genç oyuncuları takıma adapte etmek ve Belçika'yı büyük turnuvalarda kupa için mücadele edecek seviyede tutmak gibi zorlu görevler bulunuyor.

Rudi Garcia, Belçika'yı şampiyonluğa taşıyamadı ancak takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sekiz arasına soktu. Buna rağmen taraflar yeni bir döneme ayrı ayrı başlama kararı aldı.