Arsenal, Leeds'i mağlup ederek liderlik yarışını kızıştırdı
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Mikel Arteta'nın öğrencileri kendi sahalarında gerçek bir karakter ortaya koydu. Brighton mağlubiyetinin ardından taraftarları önünde rehabilitasyona ihtiyaç duyan Arsenal, güçlü Leeds'i konuk ederek 2-1'lik geri dönüş galibiyetine imza attı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci 45 dakikasında taraftarlar şiddetli ve çekişmeli bir mücadeleye tanıklık etti.
İkinci yarının dramı ve 8 dakikalık geri dönüş
Karşılaşmanın kaderi, devre arasından sonra gerçekleştirilen keskin ataklar ve teknik direktörlerin taktiksel hamleleri sayesinde belirlendi:
Leeds'in sürpriz golü (55. dakika): Konuk ekip, kontra atakta James Justin'in düzgün vuruşuyla öne geçerek Emirates tribünlerini bir anlığına sessizliğe gömdü;
Calafiori'den cevap (62. dakika): Yenilen golden sadece 7 dakika sonra Topçular'ın İtalyan savunmacısı Riccardo Calafiori dengeyi sağlayarak takımını oyuna geri döndürdü;
Arteta'nın üçlü değişikliği ve galibiyet golü (70. dakika): 63. dakikada oyuna dahil olan Brezilyalı Bruno Guimarães, 7 dakika sonra ev sahibine değerli bir galibiyet getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda konuk ekip skoru eşitleyemedi.
Puan durumundaki vaziyet
Bu galibiyet, Arsenal için şampiyonluk yarışında stratejik açıdan büyük önem taşıyordu:
İkinci sıra sağlamlaştırıldı: Arsenal puanını 15'e yükselterek Premier Lig puan durumunda güvenli bir şekilde 2. sırada yer alıyor;
Leeds ilk beşte kaldı: Sezona iyi başlayan Leeds ise 9 puanla 5. sırada bulunuyor.
Maç raporu ve kadrolar
Premier Lig, 6. Hafta
Arsenal — Leeds 2:1
Goller: Calafiori (62), Guimarães (70) — Justin (55).
Arsenal: Raya, White (Gyökeres, 63), Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis-Skelly (Timber, 63), Rice, Saka, Ødegaard, Madueke, Havertz (Guimarães, 63).
Leeds: Trafford, Elvedi, Justin (Nmecha, 79), Muharemovic, Tanaka (Aaronson, 71), Bogle, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Wilson, 71), Stach, Calvert-Lewin.
Mikel Arteta'nın takımı bu zorlu sınavı başarıyla geçerek önümüzdeki haftalardaki kritik karşılaşmalara yüksek moralle gidiyor.
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