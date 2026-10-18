Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında zorlu bir galibiyet aldı (video)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda sahaya çıkan son şampiyon Londra ekibi Arsenal takımı, dirençli Nottingham Forest ile karşılaştı. 18 Ekim'de City Ground Stadyumu'nda oynanan gergin ve çekişmeli mücadelede Londra temsilcisi, 1:0'lık skorla kritik bir deplasman galibiyeti elde etti.

Maçın kaderini, ikinci yarıda oyuna dahil olan hücum oyuncusu Noni Madueke tarafından 80. dakikada atılan tek gol belirledi.

Sağlam savunma ve 80. dakikadaki çözüm

Nottingham Forest, kendi sahasında şampiyona karşı ciddi bir direnç gösterdi:

İlk yarıdaki gerginlik: Ev sahibi ekip, derli toplu bir savunma yaparak 'Topçular'ın yıldızları Saka, Ødegaard ve Havertz'in tehlikeli ataklarını başarıyla savuşturdu;

Arteta'nın başarılı hamleleri: Devre arasında Eze'nin yerine Madueke oyuna girdi, 66. dakikada ise Mikel Arteta üç oyuncu değişikliği (Timber, Merino ve Gyökeres) yaparak hücum baskısını maksimuma çıkardı;

80. dakikadaki galibiyet golü: Bitmek bilmeyen ataklar 80. dakikada meyvesini verdi; Noni Madueke, ev sahibi kaleci Sels'i mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve takımına altın değerinde üç puan kazandı;

Raya ve savunma güveni: Kalan dakikalarda konuk ekip, rakibin beraberlik çabalarını bertaraf ederek kalesini gole kapattı.

Maç raporu

Premier Lig, 7. Hafta

Nottingham Forest — Arsenal 0:1

18 Ekim, City Ground.

Gol: Madueke (80).

Sarı kartlar: Williams (17), Madueke (53).

Nottingham Forest: Sels, Cunha (Wood, 85), Diomande, Murillo, Munoz, Mcatee (Hudson-Odoi, 85), Schlager, Williams, Dominguez (Sangare, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.

Arsenal: Raya, White (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes (Merino, 66), Saka, Ødegaard, Eze (Madueke, 46), Havertz (Gyökeres, 66).

Puan durumu: 2. sıraya dönüş

Bu galibiyetin ardından İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki şampiyonluk yarışı daha da kızıştı: