Luka Modrić, Milan'daki kariyerini ve spordaki eşsiz uzun ömürlülüğünün sırrını açıkladı

·48·Spor
Luka Modrić, Milan'daki kariyerini ve spordaki eşsiz uzun ömürlülüğünün sırrını açıkladı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi, Ballon d'Or sahibi Luka Modrić 41 yaşına girmesine rağmen, Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde üst düzeyde oynamaya devam ediyor. Real Madrid'deki görkemli yıllarının ardından kariyerini İtalyan devi Milan kadrosunda sürdüren Hırvat orta saha oyuncusu, bu kadar uzun ve verimli bir kariyerin temel özünü paylaştı.

Pianetamilan.it adlı yayına verdiği röportajda tecrübeli oyun kurucu, onu her gün antrenmanlara ve yeni zaferlere iten içsel gücü açık yüreklilikle anlattı.

Modrić'in itirafı: "Zaferin tadı ve işine duyulan 24 saatlik aşk"

Modrić, spordaki dayanıklılık ve istikrarın arkasında sihirli bir reçete değil, sonsuz bir tutku yattığını vurguluyor:

  • Doyumsuz zafer duygusu: "Her zaman söylerim: Bir kez zaferin tadını aldığınızda, o duyguyu tekrar yaşamak istersiniz. Beni ileriye taşıyan şey tam olarak bu," diyor Modrić;

  • Sihirli bir sır yok: "Bana sık sık bunun sırrının ne olduğunu soruyorlar ama hiçbir sır yok. Bence en önemlisi, yaptığın işi sevmek ve tüm gücünü ortaya koymaktır";

  • Futbolla nefes almak: Hırvat yıldız, günün neredeyse 24 saatini mesleği olan futbola adadığını belirtti: "Neredeyse 24 saat boyunca işimle yaşıyorum. Bu bana tekrar kazanma arzusu ve mücadeleye devam etme gücü veriyor".

Doğuştan gelen rekabetçilik: Yaş sadece bir sayı mı?

Birçok yaşıtı çoktan kramponlarını asmış veya antrenörlüğe geçmişken, Modrić İtalya Serie A'da ilk 11 için kıyasıya bir mücadele veriyor:

  • Rekabetten keyif almak: "Çünkü ben çok rekabetçi bir insanım ve her zaman başkalarıyla yarışmayı severim," diye ekledi;

  • Milan'da yeni bir sayfa: Madrid'de kazanılan 6 Şampiyonlar Ligi kupası ve onlarca şampiyonluğun ardından Luka, 'rossoneri' kadrosunda sadece tecrübeli bir usta değil, aynı zamanda sahada bir itici güç olmaya devam ediyor.

Luka Modrić'in spora olan bu özverili yaklaşımı, modern spor dünyasında yaş sınırlarının sadece psikolojik bir engel olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Luka ModrićReal MadridAC MilanŞampiyonlar LigiSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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