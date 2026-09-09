Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetten neden memnun kalmadı?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki kritik mücadelede Real Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etmesine rağmen, 'Los Blancos'un teknik direktörü José Mourinho maçın senaryosundan duyduğu ciddi rahatsızlığı dile getirdi. Portekizli uzman, tabeladaki galibiyetin ardında ciddi sorunlar ve sahada aşırı bir düzensizlik olduğunu açıkça belirtti. Peki, dünyanın en deneyimli teknik direktörlerinden biri öğrencilerinin hangi hareketlerini 'delilik' olarak nitelendirdi, Trent'in yeni rolü nasıl değerlendirildi ve Madrid ekibini bekleyen zorlu sınav ne? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan Mourinho'nun play-off hesapları ve Real Madrid'in bir sonraki maçıyla ilgili tüm detayları açıklıyoruz.

«Çılgınca bir maç» ve kontrol kaybı: Mourinho'nun eleştirel değerlendirmesi

Teknik direktör basın toplantısında sadece galibiyetle yetinmeyerek, maçın açık ve dağınık geçmesini eleştirdi:

«6-6 bitebilirdi»: José'nin vurguladığına göre, her iki tarafta da çok fazla pozisyon yaşandı ve maç bir tenis skoru gibi 6-6 da bitebilirdi;

Kontrolsüzlüğe tepki: Teknik direktör, bu kadar düzensiz ve 'çılgınca' geçen bir futbolu asla kabul etmeyeceğini, kalecinin tesadüfi ve mucizevi kurtarışlarına bağımlı kalmak istemediğini belirtti;

İdeal galibiyet formülü: Portekizli stratejist, takımın çok gol attığı durumlarda bile sahadaki her santimetreyi mutlak kontrol altında tutması gerektiğini vurguladı.

«Daha fazla gol atmak için yeterli fırsatımız vardı. Oyun tamamen çılgıncaydı ve bu hiç hoşuma gitmedi. Durumu tamamen kontrol altında tutmayı ve kalecinin mucizelerine muhtaç kalmamayı tercih ederim», — şeklinde AS gazetesine verdiği demeçte Mourinho'nun sözlerini aktardı.

Taktiksel deneyler: Trent yeni pozisyonda, Valverde ise merkezde

Maç boyunca Real Madrid kadrosunda gözlemlenen taktiksel değişimler teknik direktör tarafından özel olarak vurgulandı:

Orta sahada Trent: Teknik direktör, Trent Alexander-Arnold'a merkezdeki yoğun emeği için teşekkür etti ancak doğal özelliklerinin bu pozisyon için mükemmel bir uyum sağlamadığını da gizlemedi;

Valverde'nin taktiksel sezgisi: Federico Valverde, takım disiplinini korumada ve sahadaki taktiksel yapıyı mükemmel bir şekilde hissetmede kilit figür oldu;

Rakibin gücü: Mourinho, Inter'in farklı taktiksel silahlara sahip çok güçlü bir takım olduğunu kabul ederek, onlara karşı savunmayı korumanın son derece zor olduğunu ekledi.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki adımı

Taraftarların en çok merak ettiği konu, bu stresli galibiyetten sonra Real Madrid'in play-off şansının ne olduğu ve bir sonraki maçın ne zaman oynanacağıdır. En önemli sonuç şudur ki, Mourinho için turnuvaya üç puanla başlamak psikolojik açıdan önemli bir kazanımdı. Teknik direktöre göre bu başarı, takımı bir sonraki tura bir adım daha yaklaştırdı ve artık play-off'u garantilemek için daha az efor sarf edilmesi gerekecek. 'Los Blancos', Şampiyonlar Ligi'nin ikinci turunda bir başka ciddi sınavdan geçecek; Madrid ekibi deplasmanda İtalya'nın ünlü Roma kulübüne konuk olacak.

Sizce José Mourinho'nun Inter maçında Trent'i orta sahada oynatma kararı doğru muydu, yoksa bu pozisyon için başka bir orta saha oyuncusu daha mı uygundu? Real Madrid bir sonraki turda Roma deplasmanından da üç puanla dönebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini Real Madrid taraftarlarıyla paylaşın!