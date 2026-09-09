Mbappe'ye Altın Ayakkabı takdim edildi, Mourinho eleştirilere yanıt verdi

Dünya futbol elitinin odak noktası bir kez daha Madrid'e çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu kapsamında oynanan Real Madrid ve Milan'ın Inter takımları arasındaki merkezi mücadele, sadece kıran kırana geçen bir rekabetle değil, aynı zamanda tarihi anlarla da akıllarda kaldı. Maçın başlangıcından önce Madrid kulübünün yeni yıldızı Kylian Mbappegeçen sezonun Şampiyonlar Ligi gol kralı olarak 'Altın Ayakkabı' ödülüne layık görüldü. Bu olay, Fransız futbolcunun Real Madrid'deki kariyerine başlaması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, Inter karşısında Mbappe'ye kim gol attırdı, bu galibiyet Madrid ekibi için ne kadar önemliydi ve en önemlisi, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından Mbappe'ye yönelik eleştirilere nasıl sert bir yanıt verdi? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Altın Ayakkabı sahibinin gelecekteki hedefleri ve Mourinho'nun ona olan mutlak güveni hakkındaki tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

Tören anı ve Altın Ayakkabı sahibi

Maç başlamadan önce stadyumdaki binlerce taraftar tarihi bir ana tanıklık etti:

Madrid'de onurlandırma: Real Madrid kulübünün forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki geçen sezon performansı için ödüllendirildi;

Gol kralı: Fransız futbolcuya, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncuya verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü takdim edildi;

Hak edilmiş bir sonuç: Mbappe, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta forma giymiş ve rakip kalelere 15 gol atmayı başarmıştı.

«Kylian Mbappeiçin düzenlenen bu ödül töreni Real Madrid taraftarları için gerçek bir bayrama dönüştü ve yeni kahramanlarını alkışlarla karşıladılar», şeklinde haber veriyor AS gazetesi.

Inter karşısında önemli galibiyet ve Mbappe'nin golü

Altın Ayakkabı'yı kazanan Kylian Mbappe, aynı akşam sahada da kendini göstermeyi başardı:

Kıran kırana mücadele: Real Madrid, Inter'e karşı oynadığı maçta 2-1 galip geldi;

Mbappe'nin katkısı: Fransız forvet, maçta Real Madrid için son derece önemli olan gollerden birine imza attı;

71. gol ve Raul ile eşitlik: Bu gol, Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 71. golü oldu ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez ile 5. sırayı paylaştı. Dikkat çekici olan nokta, Mbappe'nin bu sonuca ulaşmak için Raul'dan 43 maç daha az oynamış olmasıdır (99 maça karşı 142 maç).

Jose Mourinho'nun eleştirilere yanıtı

Birçok futbolseverin ve uzmanın merak ettiği en önemli konu, Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk maçlarındaki performansına yönelik eleştirilere teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği tepkiydi. En önemli sonuç şudur ki, Madrid kulübünün teknik direktörü Mbappe'ye olan güvenini göstererek, eleştirmenlerin fikirlerinin onu hiç endişelendirmediğini açıkça belirtti. Mourinho, AS gazetesine verdiği röportajda şunları vurguladı:

«Çok çalıştı ve bizim için son derece önemli bir gol attı. Ona yönelik eleştiriler beni endişelendirmiyor: daha fazla çabalayacak ve elbette yine Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olacak».

Sizce Kylian Mbappe bu sezon Jose Mourinho'nun güvenini boşa çıkarmayıp, Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olarak Altın Ayakkabı'yı ikinci kez kazanabilir mi? Tarihi golcüler listesindeki yeri gelecekte daha da yükselebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol analizini sevdiklerinizle ve futbol tutkunlarıyla paylaşın!