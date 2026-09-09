Mbappe: «Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum»

·9·Spor
Mbappe: «Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum»

«Real Madrid» Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda «Inter»i 2-1 mağlup etti. Madrid ekibinde Kylian Mbappé de gol attı. Maç sonrasında Fransız forvet, takımın sezon hedefleri ve kişisel ödüller hakkında açıklamalarda bulundu.

Mbappé, Real Madrid'in bu sezon her zamankinden daha fazla bir takım olarak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

«Bu sezon gerçek bir takım olarak oynamak ve özel işler başarmak istiyoruz. Geçen sezon zordu. Umarım bu sezon bir takım olarak mücadele ederiz» dedi Mbappé.

Fransız futbolcu, takım ödüllerinin kişisel ödüllerden daha önemli olduğunu vurguladı. Ballon d'Or kazanmaktan ziyade Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini ifade etti.

«Ballon d'Or'dan ziyade Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı tercih ederim» dedi forvet oyuncusu.

Mbappé, Inter maçı öncesinde de tüm odağını takım başarısına çevirdiğini belirtmişti. Real Madrid'deki ana hedefinin maçlar kazanmak ve kupalar kaldırmak için takıma yardımcı olmak olduğunu vurgulamıştı.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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